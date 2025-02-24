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Трамп о диалоге с Россией, Украиной, Европой и урегулировании конфликта. Главное

Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, как продвигаются переговоры по мирной сделке с Украиной и что его интересует в России. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

  • Переговоры США и России идут очень хорошо, стороны далеко продвинулись.
  • Конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель.
  • США не намерены допустить перерастания конфликта на Украине в Третью мировую войну.
  • Обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы.
  • На Украине могут быть размещены войска стран Европы в качестве миротворческих сил.
  • Вашингтон и Москва ведут серьезные переговоры о крупных сделках по экономическому развитию, в них участвует и Владимир Путин.
  • У Трампа есть намерение встретиться с Путиным, детали этого вопроса прорабатываются.
  • Трамп намерен посетить Москву, если украинский конфликт удастся урегулировать.
  • США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах».
  • Встреча с Владимиром Зеленским может произойти на этой или следующей неделе, тогда же будет подписана соглашение о редкоземельных металлах.
  • Подписи одного Зеленского под соглашением недостаточно, нужно одобрение Верховной рады.

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