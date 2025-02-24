Трамп рассказал о переговорах с Россией по крупным экономическим проектам

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон и Москва ведут серьезные переговоры о «крупных сделках по экономическому развитию». Он утверждает, что в обсуждении участвует и президент России Владимир Путин. О каких именно экономических соглашениях идет речь, господин Трамп не уточнил.

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Фото: Jose Luis Magana / AP Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP

В соцсети True Social глава Белого дома написал, что переговоры на этом треке проходят «очень хорошо». Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также заявил, что Россия открыта к экономическому сотрудничеству с США. «Такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики»,— написал господин Дмитриев в сети Х.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил «РИА Новости», что Москва тщательнейшим образом фиксирует и анализирует сигналы Вашингтона. По его словам, Россия приветствует изменение тональности США и настроена на «деловой разговор».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. На встрече обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений, а также формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не будут рассматривать вопрос снятия антироссийских санкций, пока не будет заключено мирное соглашение с Украиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина за скобками».