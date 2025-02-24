Трамп: переговоры России и США по Украине идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп оценил ход переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. По словам господина Трампа, они продвигаются «очень хорошо». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении урегулировать российско-украинский конфликт. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, после которых господин Трамп сказал, что стал «намного более уверен» в достижении сделки. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, не очень важно. При этом он говорил, что президенты России и Украины должны встретиться, чтобы завершить боевые действия.

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