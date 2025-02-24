Олимпийский комитет России отсудил у МОК $5 млн за 2022 год

Олимпийский комитет России (ОКР) отсудил у Международного олимпийского комитета (МОК) почти $5 млн в швейцарском суде в 2022 году, рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он отметил, что ОКР намерен продолжить судебные разбирательства в случае отстранения России от участия в Олимпийских играх 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Если нас отстраняют от Олимпийских игр 2026 года — мы судимся. Мы сейчас отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год — почти $5 млн. Надо вести диалог с международными организациями»,— рассказал Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ».

Ранее ОКР неоднократно оспаривал в швейцарских судах решения МОК. Так, в октябре 2023 года ОКР подал иск в швейцарский суд к Международному олимпийскому комитету для взыскания с него более $8 млн. В ОКР объяснили, что МОК не выполнил обязательства по маркетинговой программе «Топ-10», в результате чего российская сторона в 2022 году не получила $3,71 млн. В 2023 году также был пропущен платеж на сумму более $5 млн, что в общей сложности составило задолженность свыше $8 млн.