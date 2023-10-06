ОКР подал иск в суд на МОК для взыскания $8 млн

Олимпийский комитет России (ОКР) подал иск в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет для взыскания с него более $8 млн. Об этом сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе "Топ-10" — $3,71 млн мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше $5 млн, общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов»,— сказал он на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе (цитата по ТАСС).

Накануне президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что участие российских спортсменов в зимних юношеских Олимпийских играх «не представляется возможным». Он добавил, что российский комитет не получал приглашений на эти мероприятия.

Олимпийский комитет России также принял решение выплатить компенсацию заслуженным спортсменам, которые отстранены от соревнований и не смогут отправиться на Олимпийские игры в Париж — они пройдут летом 2024 года. Обладатели золотых медалей предыдущей Олимпиады получат 500 тыс. руб., серебряные призеры — 350 тыс. руб., бронзовые — 250 тыс., участники без наград — 150 тыс.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Российским спортсменам компенсируют Париж».

Петр Бузлаев