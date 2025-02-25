Волеизъявление набралось опыта

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 24 февраля рекомендовал принять в первом чтении изменения в избирательное законодательство, обобщающие практику его применения в последние годы. В частности, документ закрепляет московский опыт электронного голосования и меняет порядок волеизъявления на выборах в Думу для россиян, находящихся за рубежом. Против электронных поправок по традиции выступили коммунисты, а вопросы о «заграничных россиянах» возникли и у единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Думу 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом («Единая Россия», ЕР), содержит ряд важных новелл (подробнее см. “Ъ” от 14 февраля). Их появление зампред комитета Дмитрий Вяткин (ЕР) объяснил «результатами обобщения практики применения избирательного законодательства». Среди прочего проект узаконивает возможность проведения выборов только в электронном формате, без использования бумажных бюллетеней. Таким образом законодатели учли успешный опыт столицы, где на выборах в Мосгордуму 2024 года приоритетным было именно электронное голосование.

Согласно поправкам, правом решать вопрос о целесообразности применения «бумаги» на выборах наделяется Центризбирком РФ. Ранее его председатель Элла Памфилова подчеркивала, что полной замены «бумажного» голосования электронным в ближайшей перспективе не произойдет, так как у регионов просто не хватит на это средств.

Также поправками предлагается не проводить довыборы депутатов любых уровней в год, предшествующий году основных выборов, и отменяется приписка проживающих за границей россиян к определенным одномандатным округам на выборах в Думу. Старый порядок вызывал «сложности с подсчетом», отметил господин Вяткин. Теперь «зарубежные россияне» смогут голосовать только за партсписки. Меняются и требования к бюллетеням на заграничных участках: в них будут указаны только первые пять кандидатов из общефедеральной части партсписка. «Это связано с трудностями участковых комиссий за рубежом при изготовлении бюллетеней»,— пояснил Дмитрий Вяткин, выразив уверенность, что это «никак не скажется на информированности наших сограждан, живущих за рубежом, в целом о кандидатах».

Еще одно нововведение — запрет для партий принимать пожертвования не только от иноагентов, как сейчас, но и от учрежденных ими юрлиц, а также от фигурантов списка террористов и экстремистов. Наконец, закреплено право представителей Минюста вести фото- и видеосъемку на партсъездах: по словам господина Вяткина, с этим у них иногда возникали проблемы.

Первый зампред комитета Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил, что коммунисты не будут голосовать за законопроект, потому что «никогда не поддерживали дистанционное электронное голосование» и против всего, «что касается совершенствования этого института». Также у КПРФ вызывают сомнения новеллы, связанные с выборами за рубежом. Председатель комитета Павел Крашенинников (ЕР) предложил ко второму чтению передать вопрос о бюллетенях для зарубежных избирателей в компетенцию МИДа. А депутат Отари Аршба (ЕР) пообещал подготовить поправки о сохранении возможности голосования за одномандатников для россиян, живущих в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, в Думе должны быть депутаты, которые «реально представляли бы» эти регионы.

Комитет также рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта, касающихся укрепления безопасности. Так, поправки к Уголовному кодексу предусматривают введение наказания до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий (сейчас такая норма действует лишь в отношении преступлений террористической направленности). Как говорится в пояснительной записке, многие граждане умалчивают о фактах склонениях их к подобной деятельности, что «негативно влияет на своевременное получение уполномоченными органами» данных о планируемых диверсиях. А поправки к Административному кодексу усиливают ответственность за нарушение законодательства об иноагентах. В частности, их будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за указание своего статуса в распространяемых материалах не в утвержденной Минюстом форме.

Ксения Веретенникова