Единороссы и эсеры обменяются комитетами

В Госдуме наконец определились, какой комитет получит «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в рамках «пакетного» соглашения между фракциями. Эсер Яна Лантратова возглавит комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, которым сейчас руководит депутат от «Единой России» (ЕР) Ольга Тимофеева. А председателем комитета по делам национальностей, ранее закрепленного за СРЗП, станет Владимир Иванов (ЕР). Проект соответствующего постановления был внесен в Думу 24 февраля и вынесен советом палаты на заседание 26 февраля. При этом господин Иванов лишится должности руководителя внутрифракционной группы ЕР, которую займет госпожа Тимофеева.

Эта кадровая история тянется с мая прошлого года, когда эсеры решили снять Геннадия Семигина с поста главы комитета по делам национальностей. Лидер СРЗП Сергей Миронов тогда заявил, что фракция будет рекомендовать на эту должность Яну Лантратову. По информации “Ъ”, все это время между фракциями шли переговоры о том, какой именно комитет возглавит госпожа Лантратова, обсуждались разные варианты, а с инициативой обмена комитетами выступил господин Миронов.

Кроме того, совет Думы на том же заседании 24 февраля поручил комиссии по этике «рассмотреть вопрос установления основания» для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР). Такое решение принято в связи с его длительным отсутствием на заседаниях Думы и комитета по госстроительству, первым зампредом которого он является. По подсчетам комиссии по регламенту, с апреля 2023 года господин Напсо не был в Думе около двух лет, в том числе более 200 дней — без уважительной причины. Сам депутат, находящийся на лечении в ОАЭ, с претензиями категорически не согласен. В своем Telegram-канале он напомнил, что по закону о статусе депутата основанием для лишения мандата может стать неисполнение обязанностей в течение 30 и более календарных дней. «Между моими отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней»,— утверждает Юрий Напсо.

Ксения Веретенникова