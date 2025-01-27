Несообщение о диверсии станет уголовно наказуемым

Депутаты Госдумы предложили распространить уголовную ответственность за несообщение о преступлении на преступления, связанные с диверсионной деятельностью (ст. 281–281.3 УК). Соответствующий законопроект 27 января внесла в Думу группа парламентариев от трех фракций («Единая Россия», КПРФ и ЛДПР) во главе с председателем комитета по безопасности единороссом Василием Пискаревым.

В условиях специальной военной операции возросло количество диверсионных атак на российские «значимые объекты», включая транспорт и топливно-энергетический комплекс, отмечается в пояснительной записке к документу. При этом некоторые граждане умалчивают о попытках «склонения их к преступной деятельности», что не способствует эффективной работе «уполномоченных органов». В этой ситуации расширение диспозиции действующей ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении) поспособствует «повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», уверены авторы проекта.

Напомним, сейчас ответственность по ст. 205.6 УК несут граждане, не сообщившие о преступлении или о лицах, которые «по достоверно известным сведениям» готовят преступления по «террористическим» статьям (ст. 205–205.5, 206, 208 и 361 УК), а также по статьям УК об угоне судна, самолета или железнодорожного состава (ст. 211), о неправомерном обращении с ядерными материалами (ст. 220 и 221), о покушении на государственного или общественного деятеля (ст. 277), о насильственном захвате власти (ст. 278), о вооруженном мятеже (ст. 279) и о нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 360). За недонесение об этих преступлениях грозит штраф в размере до 100 тыс. руб., принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на тот же срок. При этом лицо, не сообщившее о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, уголовной ответственности не подлежит.

Григорий Лейба