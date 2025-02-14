К бумаге почтения нету

В избирательном законодательстве будет закреплена возможность проводить чисто электронные выборы — без использования бумажных бюллетеней. Это следует из законопроекта, внесенного 13 февраля в Госдуму группой парламентариев во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом («Единая Россия»). Они также предложили не проводить довыборы депутатов любых уровней в год, предшествующий году основных выборов, и оставить живущим за рубежом россиянам возможность выбирать депутатов Госдумы только по партспискам, отменив их приписку к отдельным одномандатным округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Андрей Клишас предлагает распространить успешный опыт электронных выборов в Москве на всю Россию

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сенатор Андрей Клишас предлагает распространить успешный опыт электронных выборов в Москве на всю Россию

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный шестью сенаторами и пятью депутатами Госдумы, предполагает изменение пяти федеральных законов, в том числе «О гарантиях избирательных прав граждан» и «О выборах депутатов Госдумы».

Избирательных процедур всех уровней касаются поправки относительно дополнительных выборов. Авторы документа предлагают не проводить их в год, предшествующий году проведения основных выборов, и в год самих выборов, за исключением случаев, когда выбытие депутатов приводит к неправомочности парламентов. В нынешней формулировке довыборы не проводятся, если до окончания полномочий текущего созыва осталось менее года. Изменения не коснутся ближайших довыборов, которые должны пройти осенью 2025 года.

Что же касается выборов в Госдуму, то в случае принятия поправок уже на выборах-2026 российские избиратели, проживающие за рубежом, смогут голосовать только за партийные списки. До сих пор россиян в каждой стране «приписывали» к какому-то конкретному одномандатному округу. Кроме того, в бюллетенях заграничные избиратели увидят только пять первых членов общефедеральной части партсписка (сейчас по закону их может быть до 15) — такая мера предложена, чтобы «обеспечить возможность» в связи с усложнившейся логистикой изготавливать бюллетени силами самих участковых комиссий. Но на участках по-прежнему будет размещаться полная информация обо всех кандидатах из головной части списков.

Также законодатели предлагают запретить партиям принимать пожертвования не только от иностранных агентов, как сейчас, но и от учрежденных ими юридических лиц, а также от фигурантов списка террористов и экстремистов. «Аналогичный запрет уже установлен законодательством о выборах и референдумах относительно внесения пожертвований в избирательные фонды, фонды референдума»,— уточняют авторы проекта. А вот механизм открытия и закрытия избирательных счетов они, напротив, хотят упростить, позволив делать это не только очно, как сейчас, но и дистанционно. Апробировать новую возможность предложено в рамках эксперимента в 2025 году.

Наконец, законопроект уточняет понятие электронного голосования (ЭГ) и особенности его проведения. ЭГ проводится вместо голосования с использованием бюллетеней, «изготовленных на бумажном носителе». Однако по решению избирательной комиссии соответствующего уровня одновременно с ЭГ может проводиться и голосование на бумаге. Напомним, что эксперимент с приоритетом электронного голосования проводился на выборах в Мосгордуму-2024 и был признан успешным.

По мнению электорального юриста Олега Захарова, вносимые поправки в большей степени обусловлены предстоящими выборами в Госдуму: «Новые нормы нужно обкатать на ЕДГ-2025 и сделать привычными, чтобы не создалось впечатления, что правила игры изменили прямо под выборы». Увеличить мораторий на довыборы при выбытии депутатов авторов проекта побудили участившиеся случаи «самороспуска» городских дум и сельсоветов, полагает эксперт: новелла позволит свести к минимуму «внештатные» выборы вне рамок ЕДГ.

Вместе с тем «партии и кандидаты наверняка обрадуются новой возможности открывать избирательные счета дистанционно, без похода в банк», уверен Олег Захаров: «Для партий это открывает дополнительную возможность централизации финансовых потоков на счетах своих одномандатников». Кроме того, поставлена долгожданная точка в вопросе о «жирных» партиях в бюллетене, отмечает господин Захаров. «Раньше, исходя из текстов их уставов, в бюллетене слова в названиях ряда партий указывали полужирным шрифтом, теперь шрифт должен быть одинаковым для всех,— поясняет эксперт.— Но сохраняется "борьба регистров": например, у КПРФ и "Новых людей" все буквы в названии партии — заглавные ("капслок" заметнее и сразу бросается в глаза), а у ЛДПР — строчные».

Григорий Лейба