На иностранных агентов усилят влияние

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 27 января поддержала с учетом доработки поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об усилении ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Документ, в частности, вводит новые штрафы за несоблюдение предписаний Минюста. 28 января комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством рассмотрит новый пакет «антиагентских» поправок, цель которых — полностью запретить людям с этим статусом преподавать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки к КоАП подготовил председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»). Они устанавливают ответственность за невыполнение требований должностного лица федерального органа власти, контролирующего выполнение законодательства об иноагентах.

Для граждан за это нарушение вводится штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Как пояснил “Ъ” старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев, это требование может касаться случаев игнорирования предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах и непредставления финансовой информации по запросам о деятельности иноагентов. «Скорее всего, ответственность вводится за нарушение контрольных полномочий должностных лиц Минюста, осуществляющих проверку исполнения законодательства об иноагентах. То есть это наказание не столько для самих иноагентов (их касаются не все полномочия Минюста), сколько для лиц, с ними взаимодействующих»,— отметил эксперт.

Кроме того, иноагентов будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в случае, если они при публичном распространении материалов указывают свой статус не в «утвержденной форме» (ее утверждает Минюст). Также господин Пискарев предлагает установить возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности в случае их нахождения за пределами России и закрепить возможность проведения административного расследования.

Правительственная комиссия поддержала законопроект при условии учета ряда замечаний. Одно из них — предложение наделить представителей Минюста полномочиями по составлению протоколов за неисполнение их требований.

Также в Белом доме отмечают, что положение о заочном привлечении к административной ответственности частично уже учтено в законопроекте, внесенном 17 октября 2024 года Госсоветом Татарстана. В нем предлагается ввести такую меру за призывы к введению санкций против России и к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, а также за дискредитацию вооруженных сил РФ и участие в деятельности нежелательной организации.

При этом в отзыве на законопроект Госсовета Татарстана правительство отмечало, что «круг административных правонарушений, направленных против интересов России, которые могут быть совершены за ее пределами, не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».

Между тем уже 28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе все с тем же Василием Пискаревым рассмотрит еще один документ на иноагентскую тему — поправки к базовому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Их цель — ввести полный запрет для иноагентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности (сейчас иноагентам запрещено преподавать лишь в государственных и муниципальных образовательных организациях).

Также депутаты хотят исключить для объединений с таким статусом возможность получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Напомним, первый закон об иноагентах появился в России в 2012 году, а в 2022 году Дума одобрила закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщивший все нормы о лицах и организациях с таким статусом. В последние годы практически ни одна думская сессия не обходится без новых ограничений и ужесточений для иноагентов.

Ксения Веретенникова