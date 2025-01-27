На иностранных агентов усилят влияние
Депутаты готовят поправки с новыми ограничениями
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 27 января поддержала с учетом доработки поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об усилении ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Документ, в частности, вводит новые штрафы за несоблюдение предписаний Минюста. 28 января комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством рассмотрит новый пакет «антиагентских» поправок, цель которых — полностью запретить людям с этим статусом преподавать.
Председатель комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (справа)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Поправки к КоАП подготовил председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»). Они устанавливают ответственность за невыполнение требований должностного лица федерального органа власти, контролирующего выполнение законодательства об иноагентах.
Для граждан за это нарушение вводится штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Как пояснил “Ъ” старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев, это требование может касаться случаев игнорирования предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах и непредставления финансовой информации по запросам о деятельности иноагентов. «Скорее всего, ответственность вводится за нарушение контрольных полномочий должностных лиц Минюста, осуществляющих проверку исполнения законодательства об иноагентах. То есть это наказание не столько для самих иноагентов (их касаются не все полномочия Минюста), сколько для лиц, с ними взаимодействующих»,— отметил эксперт.
Кроме того, иноагентов будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в случае, если они при публичном распространении материалов указывают свой статус не в «утвержденной форме» (ее утверждает Минюст). Также господин Пискарев предлагает установить возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности в случае их нахождения за пределами России и закрепить возможность проведения административного расследования.
Правительственная комиссия поддержала законопроект при условии учета ряда замечаний. Одно из них — предложение наделить представителей Минюста полномочиями по составлению протоколов за неисполнение их требований.
Также в Белом доме отмечают, что положение о заочном привлечении к административной ответственности частично уже учтено в законопроекте, внесенном 17 октября 2024 года Госсоветом Татарстана. В нем предлагается ввести такую меру за призывы к введению санкций против России и к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ, а также за дискредитацию вооруженных сил РФ и участие в деятельности нежелательной организации.
При этом в отзыве на законопроект Госсовета Татарстана правительство отмечало, что «круг административных правонарушений, направленных против интересов России, которые могут быть совершены за ее пределами, не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».
Между тем уже 28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во главе все с тем же Василием Пискаревым рассмотрит еще один документ на иноагентскую тему — поправки к базовому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Их цель — ввести полный запрет для иноагентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности (сейчас иноагентам запрещено преподавать лишь в государственных и муниципальных образовательных организациях).
Также депутаты хотят исключить для объединений с таким статусом возможность получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.
Напомним, первый закон об иноагентах появился в России в 2012 году, а в 2022 году Дума одобрила закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщивший все нормы о лицах и организациях с таким статусом. В последние годы практически ни одна думская сессия не обходится без новых ограничений и ужесточений для иноагентов.
Несообщение о диверсии станет уголовно наказуемым
Депутаты Госдумы предложили распространить уголовную ответственность за несообщение о преступлении на преступления, связанные с диверсионной деятельностью (ст. 281–281.3 УК). Соответствующий законопроект 27 января внесла в Думу группа парламентариев от трех фракций («Единая Россия», КПРФ и ЛДПР) во главе с председателем комитета по безопасности единороссом Василием Пискаревым.
В условиях специальной военной операции возросло количество диверсионных атак на российские «значимые объекты», включая транспорт и топливно-энергетический комплекс, отмечается в пояснительной записке к документу. При этом некоторые граждане умалчивают о попытках «склонения их к преступной деятельности», что не способствует эффективной работе «уполномоченных органов». В этой ситуации расширение диспозиции действующей ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении) поспособствует «повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», уверены авторы проекта.
Напомним, сейчас ответственность по ст. 205.6 УК несут граждане, не сообщившие о преступлении или о лицах, которые «по достоверно известным сведениям» готовят преступления по «террористическим» статьям (ст. 205–205.5, 206, 208 и 361 УК), а также по статьям УК об угоне судна, самолета или железнодорожного состава (ст. 211), о неправомерном обращении с ядерными материалами (ст. 220 и 221), о покушении на государственного или общественного деятеля (ст. 277), о насильственном захвате власти (ст. 278), о вооруженном мятеже (ст. 279) и о нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 360). За недонесение об этих преступлениях грозит штраф в размере до 100 тыс. руб., принудительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на тот же срок. При этом лицо, не сообщившее о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, уголовной ответственности не подлежит.