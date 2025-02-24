Глава РФС Александр Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА

Избранный президентом Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошел в число кандидатов для переизбрания в члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это следует из сообщения на сайте организации. Господин Дюков является членом исполкома УЕФА с апреля 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выборы членов исполнительного комитета УЕФА состоятся 3 апреля 2025 года. Среди объявленных кандидатов есть представители Норвегии, Швейцарии, Италии, Польши, Хорватии, Финляндии, Армении, Нидерландов, Эстонии, Португалии, Лихтенштейна, Германии, Латвии, Испании, Украины, Мальты, а также Израиля.

В январе УЕФА опубликовал список пяти кандидатов на выборы в Совет ФИФА. Россиян в данном списке также нет.

2 февраля господин Дюков был переизбран президентом Российского футбольного союза. Он был единственным кандидатом на пост, решение было единогласным. РФС Александр Дюков возглавляет с 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом петербургского клуба «Зенит».

Подробнее о деятельности господина Дюкова читайте в материале «Ъ» «Союз нерушимый».