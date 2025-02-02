Союз нерушимый

Конференция Российского футбольного союза (РФС), которая прошла в Москве, превратилась в неожиданно громкий гимн устойчивости отечественного футбола, который, вместо того чтобы страдать в изоляции из-за санкций, как выяснилось на ней, только крепчает, а также его главы — председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова. Господина Дюкова, не собирающегося, несмотря на продолжающуюся изоляцию, отказываться от покорения амбициозных рубежей, переизбрали президентом на очередной четырехлетний срок единогласно, а к голосам родных избирателей он, по сути, добавил даже зарубежные — от удивительно лояльных РФС представителей Международной федерация футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков, возглавляющий РФС с 2019 года, единогласно переизбран президентом федерации на очередной четырехлетний срок

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Дюков, возглавляющий РФС с 2019 года, единогласно переизбран президентом федерации на очередной четырехлетний срок

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Это были третьи для Александра Дюкова президентские выборы в крупнейшей российской спортивной федерации. И в отличие от прошлых — 2019 и 2021 годов, пришлись они на момент слишком особенный, момент, казалось бы, настолько сложный, что только о сложностях и страданиях и есть смысл говорить. Тем более что непонятно, когда они закончатся. В президентской программе, скажем, сроки предполагаемого возвращения отечественного футбола в лоно футбола международного описаны обтекаемо — с 2025 по 2028 год. Но все, что в этот день творилось в «Лотте Отеле», такое нехитрое представление о реальности напрочь опровергало.

Какая, например, к черту, международная изоляция, если начинается конференция с выступлений приглашенных на нее чиновников из Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций — Эльхана Мамедова и Зорана Лаковича?

И тут важнее не «дружественная» национальность азербайджанца Мамедова и серба Лаковича, а тот факт, что возглавляют они профильные — по взаимодействию с национальными ассоциациями — департаменты головных футбольных структур, то есть именно их отправили бы в Москву в любом случае, не обращая внимание на нюансы отношений их стран и страны, в которой выборы проходят.

А еще важнее, что Эльхан Мамедов и Зоран Лакович говорили. Господин Мамедов сидевшему рядышком господину Дюкову передавал «теплые пожелания» от президента FIFA Джанни Инфантино, и голосом, интонациями градус этой теплоты словно дополнительно подчеркивал, усиливал. А господин Лакович в своей длинной речи вдруг сообщил, что «спорт должен не разъединять, а объединять и сплачивать», и вспомнил о том, как «грубо этот принцип был нарушен в 1992 году» санкциями, в том числе спортивными, против его родины — тогда, конечно, не Сербии, а Югославии.

«Это же происходит и с русскими спортсменами в 2025-м»,— даже не собираясь прятать гнев, произнес чиновник организации, без колебаний отстранившей российские клубы от участия в еврокубках и лишившей ведущие среди них довольно значительных доходов.

После этого заявление о том, что у РФС и UEFA сейчас во многом благодаря Александру Дюкову, которого Зоран Лакович называл «опытным футбольным функционером и выдающимся бизнесменом», имея в виду, видимо, его работу на посту руководителя «Газпром нефти», «прекрасные отношения», как-то и не резало слух. А как может быть иначе, если, по признанию господина Лаковича, в его ведомстве все в восторге от тех проектов, что реализует Российская футбольная федерация? «Футбол в школах» так и вовсе UEFA ставит всем в пример. «80 регионов, более четырех тысяч школ, полтора миллиона школьников»,— перечислял Зоран Лакович параметры программы чуть ли не с придыханием, как заслуги легендарного номинанта на «Золотой мяч».

«А то, что кандидат всего один,— это признак великого единства в футбольной семье»,— заключил господин Лакович.

После этих откровений выборы, и так-то лишенные интриги (кроме господина Дюкова, желающих баллотироваться не нашлось), стали выглядеть уже чем-то совершенно бессмысленным. Если уж и там, в FIFA и UEFA, так относятся к Александру Дюкову, то какие могут быть вопросы?

Но, разумеется, предвыборное выступление господина Дюкова слушали внимательно. Звучало, как песня, даже немножко как вызов. Вы отстранили нас от еврокубков? А мы развиваем внутренние соревнования, придумали Кубок страны в новом формате с большими призовыми и хорошей посещаемостью и уже размышляем о создании еще одного национального кубка. Вы хотели, чтобы Россия не видела свои футбольные сборные? А их количество — в разных категориях, в различных вариациях игры — лишь увеличилось: уже до 19. И практика у них серьезная (господин Дюков благоразумно решил не уточнять, с какими соперниками в 2024 году встречалась главная из сборных: про Бруней, Сирию и Вьетнам и в самом деле было бы как-то не в такт, что ли), и аудитория: «Средний охват составил более трех миллионов человек». Вы были уверены, что интерес к занятиям футболом снизится? А у нас в него «вовлечено уже более полутора миллионов девочек, девушек и женщин».

С мальчиками, юношами и мужчинами все еще лучше. И цифр не требовалось. Достаточно было взглянуть на слайд, иллюстрировавший охват сферы со стороны РФС.

Его рассекала длинная, чуть изломанная линия, начинавшаяся с «дошкольного футбола» и карапуза, кажется, еще на научившегося ходить, продолжавшаяся «школьным», «студенческим», «взрослым массовым» и заканчивающаяся эпически — «футболом для ветеранов, футболом шагом». Нет, никто не забыт.

Даже Зорана Лаковича Александру Дюкову пришлось слегка поправлять. Ошибся все же друг с «Футболом в школах»: уже не более четырех тысяч школ, а более пяти тысяч. Зато с мнением насчет ценности господина Дюкова для тех, кто отвечает за российский футбол, попал в яблочко. Тот случай, когда после голосования и считать ничего не надо — все за.

Алексей Доспехов