Александр Дюков переизбран президентом Российского футбольного союза

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в третий раз переизбран на этот пост. Решение было принято единогласно на выборной конференции организации, сообщает пресс-служба союза. Господин Дюков был единственным кандидатом на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Дюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Дюков входил в исполнительный комитет РФС с 2014 года. Впервые он возглавил союз в 2019 году. На этот пост его переизбрали в 2021-м. Оба раза его избирали единогласно.

До этого — с 2008 по 2017 годы — господин Дюков занимал пост президента футбольного клуба «Зенит». За этот период клуб трижды становился чемпионом России. Он занимал руководящие посты в Петербургском нефтяном терминале и в Морском порту Санкт-Петербурга. Сейчас Александр Дюков является председателем правления «Газпром нефти».