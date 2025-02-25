Миграция не пересчитывается в метрах

Правительство РФ, как выяснил “Ъ”, раскритиковало законопроект по борьбе с «резиновыми квартирами» и бесконтрольную регистрацию в них мигрантов. Депутаты Госдумы предлагали ввести запрет «прописывать» в квартире больше одного человека в пересчете на 6 кв. м жилой площади. Авторы поправок не предусмотрели механизма соблюдения этой нормы и «законных прав и интересов соседей», считают в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Проект поправок к Жилищному кодексу (ЖК) РФ и федеральному закону о миграционном учете иностранцев и лиц без гражданства в ноябре 2024 года в Госдуму внесли депутаты Айрат Гибатдинов и Алексей Куринный (оба — КПРФ). Они предложили норму, разрешающую собственнику жилья сдавать его зарубежным гражданам и регистрировать их там, если на каждого приходится не менее 6 кв. м жилой площади квартиры. И если бы такой закон приняли, то в 33-метровой «однушке» с жилой комнатой в 20 кв. м можно было зарегистрировать не более трех человек. В предложенных поправках есть оговорка о том, что регистрация приезжих возможна, если соблюдаются «права и законные интересы соседей», а также выполняются правила содержания общего имущества в доме.

По данным МВД на сентябрь 2024 года, в РФ находилось до 6,2 млн иностранных граждан (в основном из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии). Число нелегальных мигрантов в МВД тогда же оценивали в 630 тыс. человек.

В пояснительной записке к поправкам депутаты упоминают проблему так называемых резиновых квартир. Собственники помещений фактически злоупотребляют правом, пишут депутаты, заключая большое количество «притворных договоров» с мигрантами без фактического пользования жильем. Поправки, по мнению парламентариев, не позволят регистрировать граждан в «неограниченном количестве» в квартирах, а минимальный размер в 6 кв. м на человека продиктован требованиями ЖК, запрещающего проводить сделки с меньшими долями жилья.

В правительстве РФ считают, что законопроект требует «существенной доработки». Депутаты не предусмотрели механизма контроля за соблюдением предлагаемой нормы жилой площади, сказано в проекте отзыва Белого дома (есть у “Ъ”). Из законопроекта не ясно, как собственник жилья должен определять, законно ли иностранец находится в РФ. Не закреплен и механизм отказа в постановке на миграционный учет в случае превышения указанной нормы площади, отмечается в отзыве. В Минстрое, Минфине, Минэкономразвития, Минюсте и МИДе, по данным “Ъ”, считают, что законопроект требует доработки, в МВД выступают против поправок в принципе.

Это не первый законопроект о «резиновых квартирах». В октябре 2023 года заксобрание Калужской области внесло в Госдуму поправки о социальных нормах жилой площади квартиры при регистрации иностранных граждан (не менее 18 кв. м на человека). Проект был раскритикован думским правовым управлением как противоречащий ЖК РФ (см. “Ъ” от 5 октября 2023 года).

Главе Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеславу Поставнину нравится идея увязки числа регистрируемых иностранцев и метража жилья, при этом корень проблемы «резиновых квартир» он видит в основном в коррупции. «Надо навести порядок в системе миграционного учета»,— считает он. Глава международного альянса «Трудовая миграция» Николай Курдюмов призывает вернуть действовавшую до 2012 года практику, когда иностранцев разрешалось регистрировать прямо на работе. «Процедура, когда работодатель отвечает за сотрудников, самая правильная»,— полагает он.

Александр Воронов