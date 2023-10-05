В Госдуме тянут квартирную резину

Правовое управление Госдумы вынесло отрицательное заключение на инициативу заксобрания Калужской области о норме «метража» жилого помещения при регистрации иностранцев. Авторы законопроекта утверждали, что эта норма поможет бороться с «резиновыми квартирами», когда в одном помещении регистрируют неограниченное количество мигрантов. В правовом управлении указали, что предложение противоречит Жилищному кодексу и что аналогичный законопроект ранее был отклонен депутатами. Однако член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов уверен, что против инициативы выступает «миграционное лобби», и обещает доработать ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В июле 2023 года законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму инициативу, «направленную на противодействие незаконной миграции и совершенствование существующего порядка миграционного учета». Депутаты предложили регистрировать иностранцев по месту жительства «лишь при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека, определенной Жилищным кодексом РФ». Эта норма составляет 33 квадратных метра общей площади жилого помещения для одного человека, 42 квадратных метра на семью из двух человек, а на семью из трех и более человек — 18 квадратных метров каждому. Авторы инициативы пояснили, что эта норма — «объективный индикатор, позволяющий избежать нарушения санитарно-эпидемиологических норм и законных прав граждан РФ». Для реализации инициативы пришлось бы внести поправки в ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».

На этой неделе правовое управление Госдумы опубликовало отрицательное заключение на законопроект. В нем говорится, что инициатива не учитывает некоторые нормы, закрепленные в Жилищном кодексе. А упомянутая депутатами норма «метража» является критерием для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилье. «Дополнительно сообщаем, что аналогичный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросу уточнения порядка регистрации иностранного гражданина по месту жительства" был отклонен Государственной думой»,— подчеркнули в отзыве специалисты правового управления.

«Этот законопроект нарушает нормы, которые установлены в Жилищном кодексе и Конституции. Собственник жилья имеет право прописывать своих ближайших родственников — мужа, жену, детей, родителей. Если квартирой владеет иностранец, он имеет такие же права»,— пояснил “Ъ” глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Аналогичная ситуация складывается и при аренде: «Наниматель жилья по согласию собственника имеет право делать то же самое — прописывать своих родственников в этой квартире без всяких норм. Эти нормы в основном используются для получения нового жилья, в других случаях она не действует. Выделять исключительно иностранцев не представляется возможным, потому что Жилищный кодекс и Конституция относятся ко всем».

Заключение правового управления возмутило члена СПЧ Кирилла Кабанова, который регулярно заявляет о необходимости борьбы с «этническими анклавами». Он полагает, что указанные в заключении противоречия Жилищному кодексу являются лишь формальной причиной для критики законопроекта, которую, по его мнению, активно поддерживают представители «миграционного лобби». Господин Кабанов сообщил, что инициативу калужских законодателей будут дорабатывать и повторно вносить в Госдуму. «Я говорил и буду говорить, что есть люди, которые хотят увеличить число иностранцев в России для дальнейшей дестабилизации ситуации. В течение ближайших пяти лет эта угроза станет более чем реальной»,— подчеркнул он. В беседе с “Ъ” господин Кабанов заявил, что мера по введению норм «метража» просто необходима на фоне роста «радикализации и шариатизации» мигрантов, о котором ранее заявляло Федеральное агентство по делам национальностей. Отметим, что эксперты-социологи заявляли “Ъ” про некорректность формулировок вопросов, которые были заданы мигрантам в рамках исследования агентства (см. “Ъ” от 3 октября).

Позицию правового управления Госдумы полностью поддерживает председатель комитета «Гражданское содействие» (занимается помощью мигрантам; внесен в реестр иностранных агентов) Светлана Ганнушкина (также признана иноагентом). Она говорит, что «резиновые квартиры» появляются «поневоле», поскольку мигранты зачастую не имеют возможности оформить регистрацию по адресу своего фактического пребывания. «Иностранцы не могут зарегистрироваться там, где реально проживают, потому что эту регистрацию должен осуществить собственник жилья — так называемая принимающая сторона. Но у части иностранцев — в частности, беженцев — нет никакой принимающей стороны, поскольку их никто сюда не приглашал, объясняет госпожа Ганнушкина.— Кроме того, люди, у которых живут мигранты, не хотят идти их регистрировать. Во-первых, это лишние заботы. Во-вторых, люди живут еще советскими представлениями о том, что если кого-то зарегистрировать, то этот человек приобретает право собственности. Но самое главное, что наш гражданин хочет минимизировать формальные отношения с государством».

По мнению правозащитницы, для борьбы с «резиновыми квартирами» необходимо вернуться к принципу уведомительного характера регистрации: «То есть когда сам регистрирующийся подает информацию о том, где он находится, и это регистрирует государственный орган. Все остальные меры приводят только к тому, что люди не регистрируются совсем. И лишь растет число иностранных граждан, нелегально пребывающих на территории России или допускающих нарушения в этой сфере».

Эмилия Габдуллина