Детей мигрантов выявят и образуют

Полиция и образовательные учреждения будут обмениваться информацией о детях мигрантов — такой законопроект подготовило МВД. Министерство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет,— а те сообщат МВД об их приеме или отчислении. Авторы инициативы говорят, что это нужно «для их последующей адаптации и интеграции в российское общество». Заместитель главы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин пояснил “Ъ”, что законопроект позволит проследить, чтобы в российские школы зачислялись только те дети, которые находятся в стране законно и сдали экзамен по русскому языку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В понедельник МВД опубликовало законопроект, обязывающий госструктуры обмениваться информацией о детях мигрантов. Инициатива подразумевает, что органы миграционного учета (подведомственны МВД) будут сообщать региональным и муниципальным образовательным ведомствам о постановке несовершеннолетних иностранцев на учет по месту пребывания или регистрации, а также о снятии с учета или регистрации. Органы управления образованием должны будут информировать МВД о приеме детей мигрантов в школы и колледжи и об их отчислении. Конкретный механизм такого «информационного взаимодействия» должно определить правительство РФ.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан во исполнение октябрьских поручений президента Путина по вопросам совершенствования миграционной политики. Его цель — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество». Замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин также связывает инициативу МВД с поправками к закону «Об образовании», которые в конце 2024 года подписал Владимир Путин. Они разрешают принимать в российские школы только детей с легальным миграционным статусом, которые прошли тестирование на знание русского языка. «Этот законопроект отражает желание МВД и Минпросвещения быть в полной мере информированными. Чтобы в школы не попадали дети, которые не имеют права у нас учиться, поскольку их семьи находятся в России незаконно»,— заявил господин Затулин. Также законопроект позволит выявить семьи мигрантов, которые не хотят зачислять детей в образовательные учреждения: «В этом случае возникает претензия к выполнению родительских обязанностей. Чтобы органы МВД, которые осуществляют контроль за въездом иностранных граждан, были об этом информированы».

Напомним, в конце прошлого года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев со ссылкой на Минпросвещения заявил, что в российских школах обучаются более 200 тыс. детей мигрантов. Несколькими месяцами ранее Минпросвещения заявило, что «14,5 тыс. детей, которые поставлены в миграционную очередь, до школы не дошли». “Ъ” запросил у ведомства, сколько детей-иностранцев не посещают российские образовательные учреждения, но ответа пока не получил.

Эмилия Габдуллина