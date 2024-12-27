В сухом осадке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Для агрохолдингов 2024 год прошел под знаком погодных катаклизмов. Так, майские заморозки затронули в основном центральную часть страны и совпали с засушливой погодой в южных регионах. Основной удар, как казалось первоначально, пришелся на главную российскую сельскохозяйственную культуру — пшеницу. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), валовой сбор пшеницы в текущем сезоне составит 81,7 млн тонн, это почти на 12% меньше значения 2023 года. Досталось и яблокам — в их случае заморозки пришлись точно на период активного цветения.

Но вскоре выяснилось, что существенное влияние было оказано и на другие сельскохозяйственные культуры. Самое значительное снижение может ждать кукурузу. Еще в сентябре, в период активной уборки, агрохолдинги начали обращать внимание на то, что урожайность оказалась существенно ниже плановых показателей. В результате урожай кукурузы в этом году, согласно прогнозу «Совэкона», составит 11,5 млн тонн. Это на 30,7% меньше значения прошлого года, по данным Росстата,— 16,6 млн тонн.

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В схожей ситуации оказался подсолнечник, на урожайность которого повлияла засуха. Если в 2023 году его сбор, по Росстату, достиг 17,25 млн тонн, то в этом году показатель, согласно прогнозу ЦЦИ, может составить 15,5 млн тонн (снижение на 10,1%). Падение урожая пришлось на период глобальных потрясений на мировом рынке растительных жиров, где общее сокращение предложения способствует росту отпускных цен.

Хотя и здесь все не так просто: стоит помнить о стремлении властей сократить на российском рынке присутствие импортных семян, нашедшем в этом году отражение в ограничении поставок нескольких производителей. В числе проблем, присущих российским аналогам, на рынке выделяют ограниченное предложение, неурожайность и меньшую устойчивость к погодным колебаниям. Погода продолжит влиять на урожай и в следующем году: это стало очевидно уже в период активного сева озимой пшеницы в октябре, на который снова выпала засуха. По предварительным прогнозам «Совэкона», сбор культуры в 2025 году может сократиться до 78,7 млн тонн. Если он реализуется, то показатель окажется минимальным с 2021 года.