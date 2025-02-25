БАДам не хватило проверки

Торгово-промышленная палата (ТПП) через ФАС пытается добиться ужесточения регулирования интернет-торговли БАДами. Рост их продаж на маркетплейсах нередко ведет к появлению на рынке лекарств, реализуемых под видами добавок. Сами платформы стремятся контролировать ассортимент, но не всегда обладают достаточными ресурсами для проверки сведений. Решить проблему в ТПП рассчитывают в том числе через обязательную сертификацию всей реализуемой в России продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции обратился в ФАС с предложениями по усилению регулирования оборота БАДов в электронной коммерции. Об этом говорится в письме организации на имя начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Ирины Николаичевой (копия есть у “Ъ”). В ФАС подтвердили “Ъ” получение обращения, сообщив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В ведомстве добавили, что выпуск БАДов с действующим веществом лекарств, в том числе из списка жизненно важных, содержит риски обхода требований ценового регулирования и законодательства о защите конкуренции.

Согласно DSM Group, аптечные продажи БАДов в деньгах в 2024 году достигли 143,1 млрд руб., увеличившись на 13,1% год к году. Доля онлайна выросла на 4,1 процентного пункта, до 24,1%. Показатель не учитывает продажи на маркетплейсах, которые, согласно ТПП, становятся одним из ключевых каналов реализации БАДов.

В Роскачестве отмечают, что приобрести контрафактные БАДы или лекарства под их видами на маркетплейсах сейчас проще, чем в аптеках, где фильтрация продукции осуществляется активнее. Обеспокоенность вызывают случаи выявления завышенного содержания активных веществ, наличия запрещенных компонентов и подмены такой продукцией лекарств, следует из письма ТПП. Решить проблему, по мнению организации, можно через внедрение премодерации на маркетплейсах и системы независимого тестирования.

Исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков добавляет, что продавцы БАДов на маркетплейсах могут, например, оформлять декларации соответствия на пищевые добавки, избегая прохождения альтернативной процедуры — государственной регистрации. Незарегистрированная продукция, по его словам, формирует около 20% легального рынка БАДов. Председатель совета директоров компании «Эвалар» (производитель БАДов) Наталия Прокопьева считает, что «серые предложения» формируют половину предложения на маркетплейсах.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов убежден, что действующее законодательство по обороту БАДов уже предусматривает достаточные меры контроля. Прохождение государственной регистрации и маркировка позволяют идентифицировать ее, отслеживая на всех этапах реализации, говорит он. В Ozon весь ассортимент БАДов регулярно проходит ручную и автоматизированную проверку, уточнили в компании. Продавцы не могут реализовывать пищевую продукцию, в составе которой есть вещества из списка запрещенных для категории БАДов. В Wildberries онлайн-витрину регулярно проверяют на наличие запрещенных товаров. В случае их выявления карточки блокируются.

В ТПП отмечают, что часть продавцов БАДов также обходит российские требования к продукции, осуществляя ее поставки в страну через юридические лица, зарегистрированные в странах ЕАЭС. Решить проблему, по мнению организации, можно за счет механизма обязательной сертификации БАДов на территории России вне зависимости от страны их происхождения. В числе иных необходимых мер в ТПП также выделяют механизм внесудебной блокировки сайтов, продающих запрещенную или незарегистрированную продукцию.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш поясняет, что под видом БАДов из стран ЕАЭС в Россию нередко попадают препараты, содержащие фармацевтические субстанции в дозировках, требующих регистрации в качестве лекарств. Нарушение порядка оборота продукции для юрлиц предусматривает штрафы до 1 млн руб. Но на практике выявлять такие случаи сложно из-за отсутствия системного подхода к мониторингу, говорит эксперт. Руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова добавляет, что интернет-платформы сами далеко не всегда обладают ресурсами для проверки предоставляемых продавцами документов и сведений.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова, Владимир Комаров