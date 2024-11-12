Неудобный «Ученик»

Фильм режиссера Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа», которого ждали в российских кинотеатрах на этой неделе, не выйдет в прокат, так как не получил от Минкульта прокатное удостоверение. Об этом сообщила пресс-служба компании Arna Media, не приводя дальнейших подробностей относительно причины отказа. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Стэн сыграл молодого Дональда Трампа узнаваемо, но без карикатурного пережима

Фото: «Атмосфера кино» Себастьян Стэн сыграл молодого Дональда Трампа узнаваемо, но без карикатурного пережима

Фото: «Атмосфера кино»

Али Аббаси, иранец, живущий и работающий в Скандинавии, снял кино на горячем американском материале. Фильм прослеживает отношения молодого Дональда Трампа с его адвокатом Роем Коном — в свое время идеологом маккартизма и «охоты на ведьм», непосредственно причастным к казни супругов Розенберг. Позднее именно экранный Кон оказывается крестным отцом Трампа в его деловой карьере и, как предполагают авторы фильма, передает ему те навыки надувательства и цинизма, которыми сам в совершенстве владел.

Действие картины Аббаси разыгрывается в 1970–1980-е годы. Молодой амбициозный бизнесмен знакомится с консервативным юристом, который быстро становится для Трампа наставником и проводником в мир больших денег. «Первое правило победы — атакуй, атакуй, атакуй! — говорит Кон Трампу.— Правило второе: ни в чем не сознавайся и все отрицай. Правило третье: чтобы бы ни случилось, настаивай, что победил, и не признавай поражение. Ради победы будь готов сделать что угодно с кем угодно». Именно эти три правила жизни повторяет Трамп в конце фильма, и понятно, что речь идет уже не столько о бизнесе, сколько о политике.

Идея фильма возникла у сценариста и журналиста Гэбриела Шермана во время освещения президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Он вспомнил, что люди, знавшие бизнесмена и политика с 1980-х годов, например, политический консультант Роджер Стоун, говорили: «Он побеждает, потому что использует уроки, которые преподал ему Рой Кон». Шерману, по его словам, пришло в голову: «Рой создал Дональда, вот в чем суть фильма. Это объяснит нынешнюю реальность, в которой мы живем».

В процессе написания сценария Шерман провел большую исследовательскую работу: ведь фильм основан на реальных событиях. Для придания большей достоверности были использованы устаревшие визуальные текстуры — 16-миллиметровая пленка и фильтр, имитирующий VHS-видео. Благодаря этому фильм выглядит почти как документальный, хотя это не так. Большая нагрузка упала на актеров. Роджер Стоун признал, что Джереми Стронг изобразил Кона «сверхъестественно точно». Трампа узнаваемо и без карикатурного пережима играет Себастьян Стэн. Продюсер Дэниел М. Снайдер вложил деньги в этот фильм, потому что ошибочно полагал, что в нем Трамп будет представлен в положительном свете.

Ни качественные актерские работы, ни добротная режиссура, ни восьмиминутные овации публики не принесли фильму наград в конкурсе Каннского фестиваля, где состоялась его мировая премьера. В рейтинге критиков он оказался на одном из последних мест, а жюри предпочло отдать главную награду другой американской картине — «Аноре» Шона Бейкера.

Это было в мае текущего года, а 11 октября скандальный байопик вышел в американский прокат, несмотря на то что создателям фильма угрожали судом за «вопиюще ложные утверждения». В предвыборном штабе Трампа дали такой комментарий: «Этот "фильм" — чистая злонамеренная клевета, он никогда не должен увидеть свет и даже не заслуживает места в разделе "straight-to-DVD" в корзине со скидками в скоро закрывающемся магазине, ему место в мусорном контейнере».

Фильм собрал в США около $4 млн и $11 млн с лишним по всему миру. Не так мало – но все же никакого сравнения с документальным фильмом Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», критической мишенью которого был Джордж Буш-младший. Тот победил на Каннском фестивале 2004 года, собрал в мировом прокате $222 млн (из них $119 млн в США) и возглавил кассовый рейтинг документальных фильмов за всю историю.

«Ученик» вышел на экраны Франции, Германии, Израиля, Украины, Польши, Турции и многих других стран мира, но был запрещен в Кувейте. А теперь не выйдет и в России. Помимо прочего, Рой Кон, посвятивший немало усилий «борьбе с извращенцами», был геем и заболел СПИДом — но с этим крамольным мотивом справиться прокатчикам удалось с помощью небольших купюр в русскоязычной версии картины. А вот с тем, что избрание Дональда Трампа президентом резко меняет политический контекст, в котором воспринимается фильм, никакими купюрами не справишься.