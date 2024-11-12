Неудобный «Ученик»
Художественный фильм о Дональде Трампе не выйдет в российский прокат
Фильм режиссера Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа», которого ждали в российских кинотеатрах на этой неделе, не выйдет в прокат, так как не получил от Минкульта прокатное удостоверение. Об этом сообщила пресс-служба компании Arna Media, не приводя дальнейших подробностей относительно причины отказа. Комментирует Андрей Плахов.
Себастьян Стэн сыграл молодого Дональда Трампа узнаваемо, но без карикатурного пережима
Фото: «Атмосфера кино»
Али Аббаси, иранец, живущий и работающий в Скандинавии, снял кино на горячем американском материале. Фильм прослеживает отношения молодого Дональда Трампа с его адвокатом Роем Коном — в свое время идеологом маккартизма и «охоты на ведьм», непосредственно причастным к казни супругов Розенберг. Позднее именно экранный Кон оказывается крестным отцом Трампа в его деловой карьере и, как предполагают авторы фильма, передает ему те навыки надувательства и цинизма, которыми сам в совершенстве владел.
Действие картины Аббаси разыгрывается в 1970–1980-е годы. Молодой амбициозный бизнесмен знакомится с консервативным юристом, который быстро становится для Трампа наставником и проводником в мир больших денег. «Первое правило победы — атакуй, атакуй, атакуй! — говорит Кон Трампу.— Правило второе: ни в чем не сознавайся и все отрицай. Правило третье: чтобы бы ни случилось, настаивай, что победил, и не признавай поражение. Ради победы будь готов сделать что угодно с кем угодно». Именно эти три правила жизни повторяет Трамп в конце фильма, и понятно, что речь идет уже не столько о бизнесе, сколько о политике.
Идея фильма возникла у сценариста и журналиста Гэбриела Шермана во время освещения президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Он вспомнил, что люди, знавшие бизнесмена и политика с 1980-х годов, например, политический консультант Роджер Стоун, говорили: «Он побеждает, потому что использует уроки, которые преподал ему Рой Кон». Шерману, по его словам, пришло в голову: «Рой создал Дональда, вот в чем суть фильма. Это объяснит нынешнюю реальность, в которой мы живем».
В процессе написания сценария Шерман провел большую исследовательскую работу: ведь фильм основан на реальных событиях. Для придания большей достоверности были использованы устаревшие визуальные текстуры — 16-миллиметровая пленка и фильтр, имитирующий VHS-видео. Благодаря этому фильм выглядит почти как документальный, хотя это не так. Большая нагрузка упала на актеров. Роджер Стоун признал, что Джереми Стронг изобразил Кона «сверхъестественно точно». Трампа узнаваемо и без карикатурного пережима играет Себастьян Стэн. Продюсер Дэниел М. Снайдер вложил деньги в этот фильм, потому что ошибочно полагал, что в нем Трамп будет представлен в положительном свете.
Ни качественные актерские работы, ни добротная режиссура, ни восьмиминутные овации публики не принесли фильму наград в конкурсе Каннского фестиваля, где состоялась его мировая премьера. В рейтинге критиков он оказался на одном из последних мест, а жюри предпочло отдать главную награду другой американской картине — «Аноре» Шона Бейкера.
Это было в мае текущего года, а 11 октября скандальный байопик вышел в американский прокат, несмотря на то что создателям фильма угрожали судом за «вопиюще ложные утверждения». В предвыборном штабе Трампа дали такой комментарий: «Этот "фильм" — чистая злонамеренная клевета, он никогда не должен увидеть свет и даже не заслуживает места в разделе "straight-to-DVD" в корзине со скидками в скоро закрывающемся магазине, ему место в мусорном контейнере».
Фильм собрал в США около $4 млн и $11 млн с лишним по всему миру. Не так мало – но все же никакого сравнения с документальным фильмом Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», критической мишенью которого был Джордж Буш-младший. Тот победил на Каннском фестивале 2004 года, собрал в мировом прокате $222 млн (из них $119 млн в США) и возглавил кассовый рейтинг документальных фильмов за всю историю.
«Ученик» вышел на экраны Франции, Германии, Израиля, Украины, Польши, Турции и многих других стран мира, но был запрещен в Кувейте. А теперь не выйдет и в России. Помимо прочего, Рой Кон, посвятивший немало усилий «борьбе с извращенцами», был геем и заболел СПИДом — но с этим крамольным мотивом справиться прокатчикам удалось с помощью небольших купюр в русскоязычной версии картины. А вот с тем, что избрание Дональда Трампа президентом резко меняет политический контекст, в котором воспринимается фильм, никакими купюрами не справишься.