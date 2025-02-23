Нетаньяху потребовал полной демилитаризации юга Сирии

Израиль требует полной демилитаризации южных районов Сирии, особенно вблизи границ буферной зоны, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Израиль не позволит силам группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) войти на территорию к югу от Дамаска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы не позволим силам организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической и запрещена.— "Ъ") или новой сирийской армии войти на территорию к югу от Дамаска. Мы требуем полной демилитаризации на юге Сирии, включая провинции Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда»,— заявил господин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов (цитата по The Times of Israel).

Он также подчеркнул, что еврейское государство намерено защищать друзов — этноконфессиональную группу, проживающую на юге Сирии и на подконтрольной Израилю части Голанских высот. Премьер отметил, что Израиль не потерпит угроз для этой общины.

После смены власти в Сирии Израиль выдвинул свои войска вглубь демилитаризованной буферной зоны, созданной в районе Голанских высот под контролем ООН после Шестидневной войны 1967 года. Подписанное в 1974 году соглашение о разъединении, говорил Биньямин Нетаньяху, рухнуло, поскольку правительственная сирийская армия оставила свои посты.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Дамаск не любуется полетом израильских ВВС».