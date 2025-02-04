Дамаск не любуется полетом израильских ВВС

Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во вторник прибыл с визитом в Турцию. Республика стала вторым после Саудовской Аравии пунктом назначения в его дебютном зарубежном турне. Еще до того, как самолет бывшего полевого командира приземлился в Анкаре, западные СМИ сообщили, что две страны активно обсуждают вопрос о создании турецких военных баз в центральной части Сирии. Отдельно Дамаск добивается от северного соседа поставок эффективных средств противовоздушной обороны (ПВО). Тем самым новые власти Сирии пытаются защититься от израильских ВВС, пользующихся полной свободой действий в воздушном пространстве страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в самолете по пути в Турцию

Фото: SANA / AFP Лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в самолете по пути в Турцию

Фото: SANA / AFP

Изначально ожидалось, что Турция станет местом первого зарубежного визита Ахмеда аш-Шараа. Это выглядело бы логично: исламистские группировки, захватившие Дамаск 8 декабря, долгое время были связаны с Анкарой тесными узами военно-технической помощи. Однако бывший полевой командир, недавно принявший на себя полномочия лидера переходного периода, предпочел обмануть ожидания и в минувшие выходные первой посетил Саудовскую Аравию — страну, где он родился.

Незадолго до того, как господин аш-Шараа прибыл в Турцию, агентство Reuters сообщило, что он планирует обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом совместный оборонный пакт, который предполагает открытие каналов помощи для новой сирийской армии и размещение двух авиабаз Турции на территории страны. Предполагается, что военные объекты появятся в Сирийской пустыне — регионе, где, по распространенным оценкам, еще скрываются остатки «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено).

Как сообщило издание Turkiye, отдельно Анкара может взять на себя обязательство помочь южному соседу в случае возникновения внешних угроз. Предполагается, что на проектируемых базах в центральной части Сирии будет развернуто как минимум 50 принадлежащих Турции истребителей F-16.

Основной запрос, который направила турецкой стороне администрация господина аш-Шараа,— это поставки современного оружия, уточняет Turkiye. Участившиеся в ноябре—декабре 2024 года удары Израиля по Сирии были направлены на то, чтобы вывести из строя значительную часть боевой техники, оставленной армией рухнувшего правительства Башара Асада. Еврейское государство утверждает, что ему это удалось: по его оценкам, Сирия лишилась 80% своих военных возможностей только в первые два дня после бегства прежних властей.

Администрация господина аш-Шараа хотела бы получить от Анкары продвинутые боевые беспилотники, радары, системы радиоэлектронной борьбы и средства ПВО, утверждает Turkiye.

О каких средствах ПВО из Турции идет речь, не уточняется. Но в последние годы для нужд турецкой армии активно закупается продукция национального оборонного гиганта Aselsan.

Только в 2023 году концерн представил четыре зенитных ракетных комплекса собственного производства и объявил о планах нарастить выпуск средств ПВО. Другой вопрос, захочет ли турецкое руководство тестировать эти новинки в зоне непогашенного конфликта.

Технические детали использования нового оружия обсуждались во время недавнего визита в Сирию высокопоставленных лиц Министерства обороны Турции. Источники Turkiye утверждают, что уже есть решение по поставке Дамаску первой партии боевых дронов — она прибудет в ближайшее время.

В Израиле просчитывают риск прямого столкновения с Турцией, однако снижать активность в Сирии пока не намерены.

На фоне падения режима Башара Асада еврейское государство существенно нарастило военное присутствие в буферной зоне — нейтральной полосе на границе с Сирией площадью 235 кв. км. Изученные экспертами «Аль-Джазиры» спутниковые данные показывают, что на этой территории Израиль пытается оборудовать постоянные военные объекты.

Впрочем, следует заметить, что израильское присутствие мешает далеко не всем игрокам на сирийском поле. Один из политических лидеров курдской автономии Ильхам Ахмед на днях подчеркнула, что Израиль должен быть частью любого уравнения в сфере безопасности на южных границах. «Кризис на Ближнем Востоке требует общего понимания: без участия Израиля и еврейского народа демократическое решение для региона найдено не будет»,— заявила госпожа Ахмед в интервью The Jerusalem Post.

Насколько Дамаск готов учитывать мнение сирийских курдов, сказать сложно. В интервью Syria TV, вышедшем накануне визита в Турцию, господин аш-Шараа заявил, что переговоры с представителями северо-восточной части Сирии еще продолжаются и некоторые детали этого диалога лучше держать в секрете.

Нил Кербелов