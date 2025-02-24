Alibaba инвестирует в ИИ $53 млрд

Сегодня китайская торговая интернет-площадка Alibaba сообщила о планах инвестировать в ближайшие три года $53 млрд в развитие своих операций, связанных с разработкой и использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и облачных сервисов. Как отметила сама компания, эта сумма превышает объемы ее инвестирования за последние десять лет в облачные сервисы и ИИ вместе взятые.

Генеральный директор Эдди Ву охарактеризовал текущую ситуацию с развитием ИИ «шансом, который выдается лишь раз в поколение». Господин Ву отметил, что инвестиции будут направлены как в развитие собственных облачных и ИИ-операций Alibaba, так и в разработку ИИ-сервисов для других компаний. По его словам, облачные сервисы сейчас являются главным драйвером роста прибылей для Alibaba.

Объем инвестиций Alibaba в ИИ не является чем-то экстраординарным. По данным Bloomberg, одна только компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) запланировала на текущий год $65 млрд инвестиций в развитие ИИ. В свою очередь, корпорация Microsoft, которая уже является главным владельцем OpenAI, разработавшей ChatGPT, наметила на текущий год инвестиции в ИИ дата-центры на сумму около $80 млрд.

Как развитие китайского ИИ может поменять мировой рынок акций — в материале «Ъ FM».

Евгений Хвостик