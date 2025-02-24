Вывезенных на Украину жителей Курской области вернут в Россию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что достигнута договоренность по эвакуации жителей Курской области, которые находятся в украинских Сумах. Их вывезут в Россию через Белоруссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию»,— заявила омбудсмен на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Сколько человек подлежит эвакуации, не уточняется. Предполагаемые сроки их вывоза госпожа Москалькова не привела.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 19 ноября Татьяна Москалькова на совещании в Минюсте сообщила, что в Сумах находятся 40 гражданских лиц, перемещенных из России. В феврале 2025-го омбудсмен рассказала, что Россия работает с Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, находящихся на подконтрольной ВСУ территории. Кремль говорил, что обсуждение этого вопроса — непубличная тема. 18 февраля на сайте правительства Курской области запустили реестр пропавших без вести лиц.

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