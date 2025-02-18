На сайте правительства Курской области заработал реестр пропавших без вести

На сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести жителей региона. С помощью этого реестра родственники могут узнать статус разыскиваемого («в розыске», «найден» или «данные не обнаружены»), сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Если родственникам не удалось найти в списке конкретного человека, то им необходимо подать заявление о его розыске с помощью специальной формы. «Этот список лишь малая часть той кропотливой и очень важной работы, которая направлена на поиск и возвращение домой всех жителей, оказавшихся под нацистской оккупацией»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Создание реестра губернатор анонсировал в начале февраля. 15 февраля он заявил, что в систему внесено чуть более 1,9 тыс. пропавших без вести. Списки, по словам Александра Хинштейна, формировались из 12 официальных и неофициальных источников данных. 20 января Российский Красный Крест (РКК) сообщал, что с августа 2024 года сотрудникам организации удалось найти 1419 пропавших без вести жителей Курской области. Среди них — 1098 гражданских лиц и 321 военный. Всего с момента атаки на регион РКК принял более 7 тыс. обращений о пропавших.

9 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала документ, в котором, как она утверждала, содержатся данные о разыскиваемых жителях Курской области. Публикация вызвала критику волонтеров и родственников пропавших, так как в списке не было точной информации о разыскиваемых. Отвечая на критику, госпожа Москалькова отмечала, что работа уполномоченного «не подменяет собой деятельность других ведомств».

Полина Мотызлевская