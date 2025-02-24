Кремль не видит предпосылок к возобновлению диалога с ЕС

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз идет по пути «санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны». По его словам, этот подход контрастирует с настроем властей США.

«Пока никаких предпосылок мы не видим для возобновления диалога с Европой. Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны. Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас мы занимаемся с американцами»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла. Новые санкции ЕС пресс-секретарь президента назвал прогнозируемыми.

Сегодня, 24 февраля, Евросоюз принял 16-й пакет санкций в отношении России. Под него попали 13 банков, которых отключили от системы SWIFT. В список внесли 74 судна, которые называют частью «теневого флота России». Запрет на вещание получили восемь российских СМИ. Также в РФ нельзя будет поставлять игровые контроллеры.