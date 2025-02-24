Андрей Корюков получил много работы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов представил своего бывшего заместителя Андрея Корюкова в должности главы Кировского района сотрудникам местной администрации, сообщили в пресс-службе мэрии. «Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках»,— заверил господин Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Корюков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Корюков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Корюков отметил, что намерен обеспечить территории «лидирующие позиции». «Район интересный. Работы впереди много»,— добавил он.

Как сказано на сайте администрации, в Кировском районе проживает 219 тыс. человек. На его территории работают 34 крупных и средних промышленных предприятий с общей численностью работающих более 29 тыс. человек, президиум Уральского отделения Российской академии наук и четыре вуза.

Господин Корюков сменил на посту Владимира Боликова, которого в январе уволил Алексей Орлов. Андрей Корюков работал вице-мэром с 2021 года, на посту он курировал работу департамента финансов и финансово-бухгалтерское управление администрации. Прокуратура усмотрела конфликт интересов, после чего господин Корюков ушел в отставку: с 2019 года департаментом по строительству администрации (ранее.— комитет по строительству) руководит сын бывшего вице-мэра Алексей Корюков.

До назначения на пост заместителя главы Екатеринбурга Андрей Корюков проработал в мэрии более 20 лет: с 1997 года занимал должность заместителя председателя комитета по экономике, с 2000 года — заместителя начальника финансово-бюджетного управления (сегодня — департамент финансов), с 2001 года — руководителя управления, с 2016 года — заместителя главы города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. В 2018 году был назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Василий Алексеев