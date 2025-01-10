Мэр Екатеринбурга уволил главу Кировского района Владимира Боликова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отправил в отставку главу Кировского района Владимира Боликова, сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации. Соответствующее решение мэр принял в четверг, 9 января. С 10 января обязанности главы района исполняет Елена Глушкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владимир Боликов возглавил Кировский район в 2021 году, сменив на посту Александра Лошакова, который был отстранен от работы после возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее, с 1992 года, господин Боликов работал в отделе коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района, в 2000 году получил должность председателя районного комитета по благоустройству, транспорта, связи и коммунальной энергетики. В 2003 году был назначен заместителем главы администрации Верх-Исетского района, в 2013 году — вице-мэром Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам.

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, в отношении Владимира Боликова начаты исполнительные производства о взыскании 392,1 тыс. руб. (иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц) и 4,7 тыс. руб. (задолженность по кредитным платежам).

Как сказано на сайте администрации, в Кировском районе Екатеринбурга проживает 219 тыс. человек. На его территории работают 34 крупных и средних промышленных предприятий с общей численностью работающих более 29 тыс. человек, президиум Уральского отделения Российской академии наук и четыре вуза.

Василий Алексеев