Samsung увеличил маркетинговую активность в России на 30%

Южнокорейская компания Samsung, которая долгое время оставалась в стороне от возобновления активности на российском рынке, начала наращивать свои маркетинговые усилия в России. В январе—феврале 2025 года компания увеличила свою рекламную активность на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По данным агентства, количество рекламы Samsung в России в начале 2025 года возросло на 10% по сравнению с ноябрем—декабрем 2024 года. Основное внимание в рекламных кампаниях уделяется продвижению гаджетов через оператора МТС. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что новинки Samsung появляются на российском рынке на несколько дней раньше, чем в Европе и США.

Несмотря на активизацию маркетинга, в компании подчеркивают, что решение о возобновлении прямых поставок продукции в Россию пока не принято. В Samsung не ответили на запрос «Ъ» о целях наращивания рекламной активности, а в МТС отказались от комментариев.

14 февраля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что ряд южнокорейских брендов, включая LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления своей деятельности в России. Однако официальных подтверждений о возобновлении поставок от этих компаний пока не поступало.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предпоставочная подготовка».