Мошенники пришли за инвестициями

По оценке Банка России, за прошлый год на российском финансовом рынке более чем вдвое выросло число нелегальных брокеров. При этом зачастую в работе мошенники используют криптовалюты. Юристы предупреждают, что вернуть свои деньги инвесторам в таком случае бывает нелегко, поэтому необходимо тщательно проверять информацию о контрагентах, их лицензии, изучать отзывы и репутацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам 2024 года Банк России зафиксировал резкий рост числа участников нелегальной деятельности на финансовом рынке. Было выявлено более 9 тыс. таких субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.), что в 1,6 раза превысило показатель 2023 года. Это следует из аналитического материала, опубликованного 12 февраля на сайте регулятора. Наибольшее количество субъектов противоправной деятельности было выявлено с признаками финансовых пирамид — более 5,5 тыс. штук, в 1,9 раза больше, чем годом ранее. При этом наиболее динамично выросло число выявленных нелегальных профучастников рынка ценных бумаг — более чем в 2,2 раза, до 1,94 тыс.

Резкий рост услуг лжепрофучастников, прежде всего нелицензированных форекс-дилеров, логично выглядит на фоне притока частных лиц на финансовый рынок. По данным Московской биржи, по итогам 2024 года количество уникальных клиентов брокерских компаний превысило 35 млн человек. При этом на фоне стагнации фондового рынка во второй половине года мошенники только активизировали свои «услуги», в том числе в отношении инвестирования в криптовалюты. По словам руководителя направления кибербезопасности RTM Group Артема Бруданина, активное использование криптовалют и санкционные ограничения «создают благоприятную среду для мошенников, обещающих доступ к иностранным активам и криптовалютным биржам — это привлекает инвесторов, ищущих альтернативные способы инвестирования». Кроме того, играет роль и повсеместная цифровизация и популярность социальных сетей, в том числе мессенджеров, «позволяющих легко искать "клиентов" через агрессивный маркетинг», отмечает эксперт.

При этом работа без лицензии является серьезным правонарушением. В частности, за нелегальную брокерскую деятельность предусмотрена уголовная ответственность по ст. 172.2 УК РФ, а наказание может варьироваться от крупных штрафов (до 1 млн руб.) до лишения свободы на срок до семи лет, указывает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Кроме того, деятельность нелегальных участников может быть квалифицирована как мошенничество (ст. 159 УК РФ), если в их действиях присутствует обман или злоупотребление доверием, добавил он.

Нелегальные брокеры работают по нескольким схемам. Первый тип — это финансовые пирамиды, когда обещают высокие доходы, но выплаты производятся за счет привлечения новых клиентов, пояснил господин Мирзоев. Также используется мошенничество с инвестициями: предлагают «уникальные» инвестиционные продукты с гарантированной доходностью, которые на деле не существуют. Третий тип — фейковые брокеры: создают поддельные платформы, имитирующие торговлю на бирже, но деньги клиентов просто исчезают, добавил он. Такие брокеры используют создание фиктивных сайтов, имитирующих сайты известных брокеров.

Использование в таких схемах криптовалют также объясняется набором факторов. Криптовалюты привлекают преступников из-за роста курса, стимулирующего инвестиции в сомнительные проекты, пояснил директор по расследованиям компании ШАРД Григорий Осипов. В частности, согласно данным Coinmarketcap, во втором полугодии 2024 года курс биткойна вырос почти в два раза, к концу года закрепившись выше уровня $100 тыс. Кроме того, господин Осипов указывает на отсутствие регулирования, затрудняющего защиту прав, а также использование иностранной инфраструктуры, обеспечивающей псевдоанонимность и усложняющей сотрудничество с правоохранителями.

При этом вернуть деньги, вложенные в нелегальные схемы, почти невозможно. Чтобы отличить настоящих брокеров от мошенников, инвесторам следует проверять лицензии на сайте ЦБ, изучать отзывы и репутацию, обращать внимание на прозрачность условий, не доверять обещаниям высокой доходности, внимательно проверять детали (адрес, контакты, дизайн сайта), убеждаться в наличии реальных контактов и не доверять агрессивным методам продаж, поясняет господин Мирзоев.

Ксения Куликова, Юлия Пославская