Кандидат без отрыва от фронта

Парламентарии Татарстана внесли в Госдуму законопроект, разрешающий военнослужащим представлять в избирательную комиссию документы для выдвижения кандидатом на выборах всех уровней не лично, как это требуется сейчас, а через «третьих лиц». По мнению авторов инициативы, отсутствие такого права у военных, включая участников специальной военной операции (СВО), не имеющих возможности оставить место службы, нарушает принцип равенства всех кандидатов. Думские партии эту идею концептуально поддерживают, но обещают определиться с поддержкой законопроекта лишь после его детального анализа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Авторами поправок к базовому федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав», внесенных в Думу вечером 21 февраля, значатся Госсовет (парламент) Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Днем ранее документ был одобрен на заседании Госсовета (см. “Ъ” от 21 февраля). Как пояснил председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), «это не просто правовая инициатива, а шаг к укреплению прав и признанию заслуг тех, кто защищает Родину». «Участники СВО, рискуя жизнью, отстаивают безопасность страны, и наша обязанность — гарантировать их права, в том числе и избирательные»,— подчеркнул он.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно п. 5 ст. 33 закона о гарантиях, заявление о согласии баллотироваться и иные необходимые для выдвижения документы кандидат, баллотирующийся по мажоритарному округу, обязан представить в избирком лично.

При этом для некоторых выдвиженцев сделаны исключения. В частности, подпись на заявлении гражданина, проходящего лечение в стационаре, может быть удостоверена администрацией соответствующей медицинской организации, а в случае нахождения кандидата в «местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» право заверения подписи есть у администрации СИЗО.

В то же время избирательное законодательство не содержит норм, предусматривающих аналогичные исключения «для военнослужащих, проходящих военную службу и не имеющих возможности оставления места службы (например, участники СВО)», указывают татарстанские депутаты.

Вследствие этого, по их мнению, военные «лишаются возможности подавать документы в избирательные комиссии и, соответственно, избираться депутатами».

Чтобы устранить этот пробел, авторы предложили добавить в перечень исключений из общего правила граждан, проходящих военную службу, и разрешить удостоверять подпись на их заявлениях о выдвижении «командиру (начальнику) воинской части, в котором кандидат проходит военную службу».

А подать документы непосредственно в избирком сможет его уполномоченный представитель.

Член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов сообщил “Ъ”, что единороссы проведут «детальный анализ предлагаемых норм», по итогам которого «будет сделан вывод о характере необходимых решений». Хотя, по его мнению, решить поставленную татарстанскими коллегами задачу можно и в рамках действующего законодательства «при более слаженных организационных усилиях со стороны партий и кандидатов». Единоросс также напомнил, что недавно группа депутатов и сенаторов внесла в Думу похожий по смыслу законопроект, предусматривающий возможность дистанционного открытия и ведения счетов кандидата.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил “Ъ”, что инициатива Татарстана может помочь решить насущную проблему: «Действительно, необходимо дать ребятам, которые защищают нашу страну на фронте, возможность реализовывать свои избирательные права без формальных препятствий, которые сейчас содержатся в законе». Позиция фракции КПРФ на этот счет будет сформирована по результатам обсуждения, добавил коммунист.

Сама по себе процедура дистанционного выдвижения, апробированная на обитателях СИЗО и находящихся в больнице кандидатах, особых вопросов не вызывает, говорит электоральный юрист Олег Захаров: «Массового характера она не носит, но периодически используется. Распространить возможность выдвижения "по доверенности" на участников СВО — вполне логичная инициатива». В случае ее одобрения и с учетом установки властей на включение участников СВО в публичную политику появится возможность «запускать процедуру их избрания в депутаты, пока они еще находятся на фронте», поясняет господин Захаров. Кстати, этим правом смогут воспользоваться кандидаты на любые выборные должности, так что, возможно, «появится даже кандидат в губернаторы, выдвинутый на выборы во время нахождения на линии фронта», добавляет юрист.

Афанасий Сборов, Андрей Прах