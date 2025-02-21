Участникам спецоперации хотят разрешить выдвигаться в депутаты прямо с передовой

Государственный совет (парламент) Татарстана 20 февраля проголосовал за направление в Госдуму законодательной инициативы по изменению избирательного законодательства. Депутаты предлагают разрешить военнослужащим и участникам специальной военной операции (СВО), которые не имеют возможности покинуть место службы, выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через третьих лиц.

Поправки предлагается внести к ст. 33 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», согласно которой кандидаты обязаны лично представлять документы в избирательную комиссию. Исключения из этого правила сейчас предусмотрены только в тех случаях, когда кандидат болен или находится в СИЗО.

По мнению татарских депутатов, из-за подобных ограничений участники СВО фактически лишаются возможности участвовать в выборах. «Возможность представлять документы через иных лиц — это необходимое решение, обеспечивающее защитникам Отечества равные условия участия в политической жизни»,— заявил депутат Госсовета Альберт Хабибуллин, представляя инициативу коллегам. Кто конкретно получит право представлять избирательные интересы бойцов, в Госсовете не уточнили.

Напомним, в апреле 2024 года президент Владимир Путин призвал политические партии активно включать военнослужащих в число своих кандидатов на региональных и муниципальных выборах. По словам главы государства, участники СВО демонстрируют «настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества» и поэтому могут успешно работать в органах власти.

Диана Соловьева, Казань