«БТС-Мост» стала основным собственником компании-проектировщика метро в Петербурге

Группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» стала основным собственником АО «Метрогипротранс», которое занимается проектированием линий подземки, в том числе в Петербурге. Как сообщает со ссылкой на собственные источники «Фонтанка», сделка была оформлена на днях, ее сумма не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Метрострой Северной столицы» Фото: АО «Метрострой Северной столицы»

Соучредитель и управляющий партнер «Метрогипротранса» Валерий Абрамсон подтвердил изданию передачу контрольного пакета акций «БТС-Мост». Бизнесмен отметил, что появление в собственниках компании «крупного игрока с федеральными проектами в портфеле заказов» позволит проектировщику «расширить спектр применения своих компетенций».

В портфеле ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова значится строительство станций метрополитена в Москве, Новосибирске и Красноярске. Помимо этого, компания задействована в развитии БАМа, Транссиба и других крупных дорожных проектов. За 2023 год ее оборот насчитывал более 20 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе АО «Метрострой Северной столицы» расторгло в одностороннем порядке два контракта с «Метрогипротрансом» из-за срыва сроков сдачи рабочей документации. В начале февраля стало известно, что МСС заключило первые договоры с новой проектно-изыскательской организацией ООО «Метропроект».

Андрей Цедрик