«Метрострой Северной Столицы» заключил первые контракты с «Метропроектом»

Первые договоры с проектно-изыскательской организацией «Метропроект», зарегистрированной 27 января 2025 года, заключило акционерное общество «Метрострой Северной Столицы» (МССС).

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Речь идет о разработке рабочей документации по продолжению Невско-Василеостровской (в сторону «Каменки») и Красносельско-Калининской (в сторону «Суворовской») линий.

ООО «Метропроект» было создано МССС для современного обеспечения Петербурга проектами по сооружению объектов подземки и ускорению темпов ее строительства.

На текущий момент новая организация набирает штат сотрудников и приглашает заинтересованных специалистов. По словам гендиректора МССС Дмитрия Васильева, к работам будут привлекать в том числе подрядные и субподрядные организации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Метрострой Северной столицы» разорвал два контракта с «Метрогипротрансом» в одностороннем порядке из-за срыва сроков сдачи рабочей документации.

Андрей Маркелов