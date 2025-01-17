«Метрострой Северной столицы» намерен самостоятельно проектировать подземку

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 17 января на пресс-конференции в ТАСС заявил, что «Метрострой Северной столицы» (МСС) намерен самостоятельно проектировать подземку на фоне разрыва контрактов по коричневой линии.

«При поддержке губернатора Александра Беглова именно на этом направлении мы будем делать акцент — наращивать эту компетенцию для МСС, с учетом проектных организаций»,— сказал господин Линченко.

Отметим, что контракт с «Метрогипротрансом» на проектирование Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны» был расторгнут Смольным в одностороннем порядке.

Указанная компания не успела провести работы по проектированию в установленный срок — до сентября 2024 года. Положительное заключение госэкспертизы получено не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проходка тоннеля зеленой линии метро до строящейся станции «Каменка» завершена на 35%. Строители прокладывают около 250 метров в месяц. На текущий момент установлены 884 кольца из 2507.

Андрей Маркелов