Отельеры заселяют регионы

Сеть Azimut Hotels начнет работать в Мордовии. В управление оператора переходит отель «Адмирал» в Саранске. Несмотря на рост турпотока более чем на 20% за год, в регион пока приезжает лишь ограниченное число путешественников. Но в свете насыщения предложения в крупных городах отельеры вынуждены развивать для себя новые региональные рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница «Адмирал» в Саранске в 2014 году

Фото: Елена Солодовникова / Фотобанк Лори Гостиница «Адмирал» в Саранске в 2014 году

Фото: Елена Солодовникова / Фотобанк Лори

Гостиничный оператор Azimut Hotels начнет работать в Мордовии, взяв в управление гостиницу «Адмирал» в Саранске. Об этом «Ъ» рассказали в самой компании, уточнив, что договор начинает действовать с 25 февраля.

Отель «Адмирал» в Саранске сдан в 2014 году. Он располагается на Республиканской улице, недалеко от музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье». В гостинице категории «четыре звезды» 83 номера, 3 конференц-зала, рассчитанных суммарно на 160 человек.

В обновление здания и развитие гостиничной инфраструктуры Azimut Hotels планирует вложить 50 млн руб. в течение нескольких лет.

Здание «Адмирала» находится на балансе АО «Шумбрат», следует из СПАРК. Сейчас учредители компании не раскрываются, но ранее через ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» она принадлежала региональным властям. Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности АО «Шумбрат» за 2023 год, пост председателя совета директоров здесь занимал заместитель гендиректора корпорации Вячеслав Чудайкин.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский обращает внимание на значительный туристический потенциал Мордовии, связанный с ростом популярности российских регионов у путешественников. Губернатор республики Артем Здунов также рассчитывает, что привлечение гостиничного оператора будет способствовать росту потока гостей.

Согласно Росстату, в январе—декабре 2024 года в средствах размещения Мордовии остановились 187,8 тыс. человек. Год к году показатель вырос на 21,6%. Но вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин обращает внимание, что Мордовия демонстрирует один из наиболее скудных среди российских регионов показателей по туристическому потоку. В регионе нет ярких достопримечательностей, и даже проведение в Саранске матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году не способствовало повышению его привлекательности.

Эксперт предполагает, что основной поток в Мордовию формируют деловые туристы.

Azimut Hotels — один из крупнейших российских гостиничных операторов. Основным собственником бизнеса считается Александр Клячин. В сеть входит более 70 отелей и санаториев с совокупным фондом 11,4 тыс. номеров. За последние два года этот показатель практически не изменился.

Сейчас Azimut Hotels активно наращивает портфель региональных проектов. Летом прошлого года стало известно о запуске в Нижнем Новгороде проекта под новым брендом Libra (см. «Ъ» от 14 июня 2024 года). Ранее также стало известно о запуске апарт-отелей в Южно-Сахалинске (см. «Ъ» от 5 июня 2024 года). Экспансию в регионы ведет и другой крупный российский гостиничный бренд — Cosmos Hotel Group, вернувшийся в конце прошлого года к планам по строительству объектов в Великом Устюге в Вологодской области (см. «Ъ» от 22 ноября 2024 года).

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич обращает внимание на то, что выход в новые субъекты для отельеров становится частично вынужденной стратегией. Проекты в региональных центрах, по его словам, демонстрируют хорошие финансовые показатели в условиях ограниченного предложения, в то время как в некоторых крупнейших городах объем номерного фонда уже можно считать профицитным. В качестве примеров подобных локаций эксперт приводит Казань и Екатеринбург.

Александра Мерцалова