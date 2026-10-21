В Минцифры создан штаб по защите объектов связи от беспилотников
В Минцифры организован отраслевой штаб по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия», сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026». Определен перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовано взаимодействие с Министерством обороны РФ, рассказал он.
Штабом определены требования по защите объектов связи, учитывающие специфику отрасли, пояснил господин Угнивенко. По его словам, особое внимание уделено резервированию узлов связи и магистральных линий.
«Наличие резервирования позволяет операторам продолжать оказание услуг даже при разрушении критических сетевых узлов или восстанавливать их в кратчайшие сроки»,— сказал замминистра.
При этом требования по повышению безопасности не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру, добавил замглавы Минцифры.