В Минцифры создан штаб по защите объектов связи от беспилотников

В Минцифры организован отраслевой штаб по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия», сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026». Определен перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовано взаимодействие с Министерством обороны РФ, рассказал он.