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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

В Минцифры создан штаб по защите объектов связи от беспилотников

В Минцифры организован отраслевой штаб по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия», сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Спектр-2026». Определен перечень наиболее важных объектов связи, подлежащих защите, организовано взаимодействие с Министерством обороны РФ, рассказал он.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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Штабом определены требования по защите объектов связи, учитывающие специфику отрасли, пояснил господин Угнивенко. По его словам, особое внимание уделено резервированию узлов связи и магистральных линий.
«Наличие резервирования позволяет операторам продолжать оказание услуг даже при разрушении критических сетевых узлов или восстанавливать их в кратчайшие сроки»,— сказал замминистра.
При этом требования по повышению безопасности не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру, добавил замглавы Минцифры.
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Авторы

  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом