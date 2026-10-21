В Приангарье и Забайкалье установили штрафы за продажу бензина несовершеннолетним

В Иркутской области предлагаемый размер штрафов для граждан составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб., при повторном нарушении — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц соответствующие значения установлены в пределах от 10 тыс. до 15 тыс. руб. и от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., за повторное нарушение — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.