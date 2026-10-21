В Приангарье и Забайкалье установили штрафы за продажу бензина несовершеннолетним
В Иркутской области и Забайкальском крае депутаты региональных парламентов установили размер штрафа для физических, должностных и юридических лиц за продажу бензина несовершеннолетним.
В Забайкальском крае размер штрафов для граждан составит 2,5 тыс. руб., при повторном нарушении — 5 тыс. руб. Для должностных лиц — 15 тыс. и 40 тыс. руб., для юридических лиц — 35 тыс. и 125 тыс. руб. соответственно. Закон о штрафах в регионе принят в окончательном чтении.
В Иркутской области предлагаемый размер штрафов для граждан составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб., при повторном нарушении — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц соответствующие значения установлены в пределах от 10 тыс. до 15 тыс. руб. и от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., за повторное нарушение — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.
Закон о запрете продажи топлива несовершеннолетним в Забайкалье вступил в силу с 1 сентября, в Приангарье аналогичный законодательный акт начнет действовать с 1 марта 2027 года.