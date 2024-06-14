Azimut определяется со звездами
Сеть запускает бренд дорогих отелей
Заметив растущий спрос на качественное размещение, отельеры начинают выводить на рынок новые бренды. Так, Azimut Hotels запускает сеть Libra, которая будет работать в сегменте «пять звезд». Один из первых отелей под новым брендом планируется в Нижнем Новгороде. Сейчас в России стоимость проживания в дорогих отелях растет быстрее, чем в среднем по рынку, но у таких проектов длительный срок окупаемости, предупреждают эксперты.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels запускает новый гостиничный бренд Libra, позиционирующийся в сегменте «пять звезд», рассказал “Ъ” представитель бизнесмена. Сейчас, по его словам, подписаны контракты по двум объектам, запуск которых планируется в 2027 году. В частности, речь идет об управлении отелем в центре Нижнего Новгорода, в районе Нижегородской ярмарки. Другие подробности соглашений не приводятся.
Azimut Hotels — одна из крупных российских гостиничных компаний. С учетом ближайших открытий в ее портфеле 70 объектов с общим фондом 11 тыс. номеров. Помимо отелей Azimut компания управляет «Метрополем» в Театральном проезде в центре Москвы.
Отели Libra, по замыслу, будут располагаться в центре города, за городом или на курортах. Каждый объект будет рассчитан на 120–250 номеров. Представитель господина Клячина уточнил, что «Метрополь» — люксовый отель, а в случае Libra речь идет о стандартах сетевого пятизвездного. «Мы видим, что есть потребность в таких объектах»,— отметил он.
Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос предполагает, что Libra будет соответствовать Pullman, Movenpick и Swissotel. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что стоимость запуска нового бренда строится в основном из затрат на его продвижение. Обычно они составляют около 10% от выручки работающего объекта. Расходы несет собственник, а не управляющая компания, поясняет он. Доходы последней, по словам эксперта, также составляют около 10% от выручки.
Александр Клячин, владелец Azimut Hotels, в интервью Forbes в январе 2022 года:
«Первый отель Azimut купил в плачевном состоянии».
Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что совокупный объем качественного гостиничного предложения в России сейчас 1,02 тыс. объектов на 143 тыс. номеров. 22% этого предложения, по ее словам, позиционируются как «пять звезд». В общей сложности в России 31,5 тыс. средств размещения с совокупным фондом 1,1 млн номеров, сертификацию прошли 18 тыс. объектов, говорит господин Паринос. Эксперт напоминает, что количество отелей в стране росло в 2015–2017 годах, после чего показатели стабилизировать. Сейчас снова прослеживается оживление: в этом году к вводу заявлено 8,5 тыс. качественных номеров, на 22% больше, чем годом ранее, говорит госпожа Широкова.
Но пока спрос на качественное размещение, по словам господина Париноса, превышает предложение. Это способствует росту цен. По данным Hotel Advisors, средняя стоимость размещения в отелях уровня «пять звезд» в Москве в январе—апреле составила 15,6 тыс. руб., увеличившись на 37% год к году. Средняя цена забронированной ночи на лето в России в целом в объектах всех категорий, по данным «Островка», за год выросла на 10%, до 5,5 тыс. руб.
Идею размещения нового пятизвездного отеля именно в Нижнем Новгороде господин Ивашкевич называет спорной, обращая внимание, что рынок здесь и так насыщен подобным предложением.
Согласно NF Group, совокупный качественный фонд города составляет 1,6 тыс. номеров, из них к «пяти звездам» относятся два объекта на 240 юнитов. В целом для городов-миллионников характерно наличие одного-четырех таких отелей, говорит госпожа Широкова.
Станислав Ивашкевич обращает внимание и на то, что срок окупаемости пятизвездных отелей составляет 25–30 лет, в то время как вернуть вложения в «три звезды» можно за восемь-десять лет. Это обусловлено затратами на строительство. Возведение «пяти звезд», по словам эксперта, обходится в среднем от $500 тыс. до $1 млн на номер, «трех звезд» — $100–120 тыс. Для управляющей компании риски, по словам эксперта, сводятся к достижениям установленных собственником финансовых показателей.