Azimut определяется со звездами

Заметив растущий спрос на качественное размещение, отельеры начинают выводить на рынок новые бренды. Так, Azimut Hotels запускает сеть Libra, которая будет работать в сегменте «пять звезд». Один из первых отелей под новым брендом планируется в Нижнем Новгороде. Сейчас в России стоимость проживания в дорогих отелях растет быстрее, чем в среднем по рынку, но у таких проектов длительный срок окупаемости, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels запускает новый гостиничный бренд Libra, позиционирующийся в сегменте «пять звезд», рассказал “Ъ” представитель бизнесмена. Сейчас, по его словам, подписаны контракты по двум объектам, запуск которых планируется в 2027 году. В частности, речь идет об управлении отелем в центре Нижнего Новгорода, в районе Нижегородской ярмарки. Другие подробности соглашений не приводятся.

Azimut Hotels — одна из крупных российских гостиничных компаний. С учетом ближайших открытий в ее портфеле 70 объектов с общим фондом 11 тыс. номеров. Помимо отелей Azimut компания управляет «Метрополем» в Театральном проезде в центре Москвы.

Отели Libra, по замыслу, будут располагаться в центре города, за городом или на курортах. Каждый объект будет рассчитан на 120–250 номеров. Представитель господина Клячина уточнил, что «Метрополь» — люксовый отель, а в случае Libra речь идет о стандартах сетевого пятизвездного. «Мы видим, что есть потребность в таких объектах»,— отметил он.

Замдиректора подразделения индустрии гостеприимства CORE.XP Дмитрий Паринос предполагает, что Libra будет соответствовать Pullman, Movenpick и Swissotel. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что стоимость запуска нового бренда строится в основном из затрат на его продвижение. Обычно они составляют около 10% от выручки работающего объекта. Расходы несет собственник, а не управляющая компания, поясняет он. Доходы последней, по словам эксперта, также составляют около 10% от выручки.

Александр Клячин, владелец Azimut Hotels, в интервью Forbes в январе 2022 года: «Первый отель Azimut купил в плачевном состоянии».

Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что совокупный объем качественного гостиничного предложения в России сейчас 1,02 тыс. объектов на 143 тыс. номеров. 22% этого предложения, по ее словам, позиционируются как «пять звезд». В общей сложности в России 31,5 тыс. средств размещения с совокупным фондом 1,1 млн номеров, сертификацию прошли 18 тыс. объектов, говорит господин Паринос. Эксперт напоминает, что количество отелей в стране росло в 2015–2017 годах, после чего показатели стабилизировать. Сейчас снова прослеживается оживление: в этом году к вводу заявлено 8,5 тыс. качественных номеров, на 22% больше, чем годом ранее, говорит госпожа Широкова.

Но пока спрос на качественное размещение, по словам господина Париноса, превышает предложение. Это способствует росту цен. По данным Hotel Advisors, средняя стоимость размещения в отелях уровня «пять звезд» в Москве в январе—апреле составила 15,6 тыс. руб., увеличившись на 37% год к году. Средняя цена забронированной ночи на лето в России в целом в объектах всех категорий, по данным «Островка», за год выросла на 10%, до 5,5 тыс. руб.

Идею размещения нового пятизвездного отеля именно в Нижнем Новгороде господин Ивашкевич называет спорной, обращая внимание, что рынок здесь и так насыщен подобным предложением.

Согласно NF Group, совокупный качественный фонд города составляет 1,6 тыс. номеров, из них к «пяти звездам» относятся два объекта на 240 юнитов. В целом для городов-миллионников характерно наличие одного-четырех таких отелей, говорит госпожа Широкова.

Станислав Ивашкевич обращает внимание и на то, что срок окупаемости пятизвездных отелей составляет 25–30 лет, в то время как вернуть вложения в «три звезды» можно за восемь-десять лет. Это обусловлено затратами на строительство. Возведение «пяти звезд», по словам эксперта, обходится в среднем от $500 тыс. до $1 млн на номер, «трех звезд» — $100–120 тыс. Для управляющей компании риски, по словам эксперта, сводятся к достижениям установленных собственником финансовых показателей.

Александра Мерцалова