Турпоток новых средств

Количество зарегистрированных в России юридических лиц и предпринимателей, специализирующихся на гостиничных услугах, за год выросло на 5%. Темпы увеличиваются за счет высокого спроса и низкого уровня развития туристической инфраструктуры в предшествующие годы. Но инвесторы все активнее концентрируются на наиболее бюджетных, модульных средствах размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На начало января 2025 года в России было зарегистрировано 39,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности которых — оказание гостиничных услуг. Год к году показатель вырос на 5,02%, подсчитали в «Контур.Фокусе». В предыдущие два года аналитики фиксировали менее выраженный прирост: на 4,98% в начале 2024 года и на 3,45% в начале 2023 года. В 2ГИС говорят, что количество существующих гостиниц в городах-миллионниках за год стало больше на 2,8%, до 5,3 тыс., хостелов — на 2,7%, до 1,8 тыс. В консалтинговой компании NF Group отмечают, что качественный номерной фонд в России прибавил за год 6,4%, до 150 тыс. комнат.

Эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев связывает общий рост гостиничного рынка с развитием внутреннего туризма и восстановлением потока в страну иностранных гостей. Согласно Росстату, в январе—ноябре 2024 года в российских отелях остановились 79,3 млн человек, рост год к году на 11%. Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев говорит, что прирост обеспечен изначально низким уровнем развития в России качественной инфраструктуры.

Опережающий темп прироста, согласно «Контур.Фокусу», демонстрируют модульные средства размещения. Количество зарегистрированных учредителей кемпингов за год выросло на 10,4%, до 1,3 тыс. В «Островке» указывают, что число предложений кемпингов и глэмпингов на платформе за год выросло на 65%. В то же время число отелей всех категорий на площадке стало больше только на 7%. Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский говорит, что количество гостиниц на платформе за год выросло на 5%.

Игорь Кокорев обращает внимание, что модульные средства размещения занимают нишу, свободную от классических отелей. Объекты остаются перспективным форматом за счет более низкого порога входа, поясняет он. Партнер CMWP Марина Смирнова обращает внимание на то, что деньги для инвесторов на гостиничном рынке дорожают: если до 2023 года льготное финансирование шло по ставке 3–5% годовых, сейчас это 9,3%. Чистая операционная прибыль от выручки в проектах, по подсчетам эксперта, сократилась с 40% до 35–36%.

Сегмент, где наблюдается снижение числа организаций,— это санатории, следует из данных «Контур.Фокуса». Их число сократилось на 0,5%, до 1,7 тыс. организаций. Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов приводит схожую оценку количества действующих в стране здравниц. За последние годы, по его словам, на рынке были лишь единичные закрытия. Это, как правило, сильно изношенные малые объекты с отрицательной рентабельностью, говорит эксперт.

Но господин Данилов замечает, что и открытия новых объектов идут достаточно сдержанно: инвесторы концентрируются преимущественно на реновации существующего фонда. Сегмент большинству предпринимателей представляется сложнее, чем классические отели, из-за большего количества операционных процессов как в медицине, так и в гостеприимстве, рассуждает он. Игорь Кокорев считает здравницы более сложным сегментом и с точки зрения привлечения платежеспособного спроса. Затраты на создание объекта здесь, по его словам, также выше, чем в случае обычных гостиниц. Плюсом эксперт называет менее выраженную зависимость от фактора сезонности.

В Nikoliers прогнозируют, что в 2025–2026 годах номерной фонд классических отелей под управлением крупных операторов будет расти на 6–7% в год. Ожидается, что к концу 2025 года объем качественного предложения достигнет 66,3 тыс. номеров, увеличившись за год более чем на 3 тыс. комнат, отмечают аналитики. В NF Group рассчитывают, что ежегодный прирост качественного предложения составит 10–12 тыс. номеров в год.

В «Островке» тоже считают, что активный прирост альтернативных и классических вариантов размещения на площадке продолжится еще несколько лет. Строительство объектов активно ведется не только в популярных локациях, развиваются и новые направления. В этом году ожидается появление нового всесезонного горнолыжного курорта, в Тюменской области появится несколько баз отдыха вблизи термальных источников, также откроется средство размещения на острове Итуруп, поясняют в сервисе.

Александра Мерцалова