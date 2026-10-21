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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Путин заявил об освобождении осужденного в России американца Хаббарда

Американец Стивен Хаббард, освобожденный из российской тюрьмы по просьбе президента США Дональда Трампа, находится в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Тот поблагодарил главу государства за освобождение Хаббарда.

Суды общей юрисдикции города Москвы

В 2014 году Стивен Хаббард переехал в украинский город Изюм к женщине, с которой познакомился в соцсетях. Его задержали в апреле 2022 года, на следующий день после того, как российская армия заняла город. Американца обвинили в наемничестве. По данным следствия, в феврале 2022-го он «добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны». В 2024 году Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.
Дональд Трамп
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Стив Уиткофф
Санкт-Петербург