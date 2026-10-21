Путин заявил об освобождении осужденного в России американца Хаббарда

В 2014 году Стивен Хаббард переехал в украинский город Изюм к женщине, с которой познакомился в соцсетях. Его задержали в апреле 2022 года, на следующий день после того, как российская армия заняла город. Американца обвинили в наемничестве. По данным следствия, в феврале 2022-го он «добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны». В 2024 году Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.