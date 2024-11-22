К Деду Морозу вернулись инвесторы

Подконтрольная АФК «Система» Cosmos Hotel Group вернулась к планам строительства туристических объектов на территории «Вотчины Деда Мороза» в Вологодской области. Интерес к путешествиям в Великий Устюг растет, но из-за крайне выраженной сезонности этого направления проект сложно назвать привлекательным для инвесторов.

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Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Виды Великого Устюга

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Структура Cosmos Hotel Group (CHG) — АО «Космос ОГ» — получила 75% в зарегистрированном в середине октября ООО «Тематический парк "Дед Мороз"», следует из ЕГРЮЛ. Оставшиеся 25% получило АО «Корпорация развития Вологодской области». В CHG пояснили “Ъ”, что совместное предприятие нужно для потенциального развития туристических проектов на территории «Вотчины Деда Мороза» в Вологодской области. Их параметры пока в проработке. В АО «Корпорация развития Вологодской области» “Ъ” оперативно не ответили.

CHG контролируется структурами АФК «Система». Это один из крупнейших российских гостиничных операторов: в управлении 36 отелей, более 10 тыс. номеров. Группа также развивает туроператорский бизнес на внутреннем и въездном рынках.

Проект в Вологодской области CHG анонсировала осенью 2023 года, подписав соглашение с Олегом Кувшинниковым, занимавшим на тот момент пост губернатора. С новым главой региона Георгием Филимоновым найти общий язык инвесторам не удалось. В феврале 2024 года губернатор сообщил о расторжении договора в одностороннем порядке. Причиной стало отсутствие динамики по проекту.

Первоначально CHG заявляла о намерении включить в проект 87 га рядом с «Вотчиной Деда Мороза». Планировалось обновить резиденцию персонажа, построить 200 гостиничных номеров, развлекательную и сопутствующую инфраструктуру. Согласно СПАРК, здание резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, товарные знаки «Дед Мороз» и «Вотчина Деда Мороза» на балансе АО «Дед Мороз». Бенефициарами компании ранее выступали вологодские власти. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что только на строительство гостиничной части потребуется 2–7 млрд руб. Остальные инвестиции зависят от уровня инфраструктуры.

Согласно «Яндекс Путешествиям», спрос на отели в Великом Устюге на период предстоящих новогодних праздников вырос год к году втрое, 70% бронирований совершают семьи с детьми.

В «Островке» отмечают, что интерес к Вологодской области в целом прибавил 32% год к году, на Великий Устюг приходится каждое десятое бронирование. Средняя стоимость ночи в городе, по данным OneTwoTrip, составила 7 тыс. руб. Для Вологодской области в целом показатель ниже — 4,9 тыс. руб., следует из подсчетов «Островка».

Экскурсионные туры в Великий Устюг на каникулы стоят от 105 тыс. руб. за три дня на двоих взрослых и ребенка, говорит коммерческий директор «Алеана» Оксана Булах. Год к году цены, по ее словам, выросли на 10–15%. Эксперт называет спрос высоким, но поясняет, что он ограничен дефицитом размещения и перевозки: бронирования начинаются с августа, и сейчас туры на ключевые даты уже проданы. В туроператоре «Русский экспресс» “Ъ” пояснили, что уровень обслуживания в Великом Устюге остается относительно невысоким. Добраться не так просто: прямые поезда только экскурсионные, остальные туристы доезжают до Котласа, а затем пересаживаются на автобусы до Великого Устюга, уточнили в компании.

Активность туристов сохраняет крайне выраженную сезонность: высокий спрос прослеживается на новогодние праздники и день рождения Деда Мороза (18 ноября), летом интерес к экскурсионным турам минимален, говорят в «Русском экспрессе». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сомневается, что с учетом удаленности Великого Устюга от крупных городов спрос на него может стать круглогодичным. Тематический парк может оказаться рискованным для инвесторов, считает он.

Александра Мерцалова