Заключенные ярославского СИЗО попросили заменить попсу классической музыкой

Кроме того, одна из подследственных, находящаяся на седьмом месяце беременности, сообщила об ухудшении самочувствия и попросила провести углубленное медицинское обследование. Другая женщина, ожидающая решения по апелляции на приговор, обратилась с просьбой организовать встречу с католическим священником. Просьбы были доведены до руководства следственного изолятора.