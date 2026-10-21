Заключенные ярославского СИЗО попросили заменить попсу классической музыкой
Находящиеся под стражей в женском отделении следственного изолятора №1 в Ярославле попросили изменить музыкальный репертуар внутренней радиоточки, заменив поп-музыку классикой. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин по итогам посещения учреждения.
Инспекционный выезд в СИЗО-1, расположенный в Коровниках, был связан с обращениями содержащихся там граждан. Большинство из них касалось личных проблем и медицинской помощи.
«Еще одно пожелание, высказанное представительницами прекрасного пола, касалось репертуара внутренней радиоточки — транслировать больше классической музыки вместо попсы. Оно было доведено до руководства учреждения»,— сообщил Сергей Бабуркин.
Кроме того, одна из подследственных, находящаяся на седьмом месяце беременности, сообщила об ухудшении самочувствия и попросила провести углубленное медицинское обследование. Другая женщина, ожидающая решения по апелляции на приговор, обратилась с просьбой организовать встречу с католическим священником. Просьбы были доведены до руководства следственного изолятора.