Год заботы о защитниках

Уважение к подвигу всех поколений российских военнослужащих служит одной из основ единства страны, заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками российских и советских военных кампаний, приуроченной к празднику 23 Февраля. В Год защитника Отечества и партийцам, и всем неравнодушным россиянам предстоит много работы по укреплению соответствующей традиции, а власти должны на деле продемонстрировать заботу о ветеранах и их семьях, подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи с ветеранами боевых действий разных поколений в Музее Победы Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Дмитрий Медведев призвал к поддержке военнослужащих Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Дмитрий Медведев (третий слева) и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (четвертый слева) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин (второй справа) на встрече в Музее Победы Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи с ветеранами боевых действий разных поколений в Музее Победы Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Дмитрий Медведев призвал к поддержке военнослужащих Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Дмитрий Медведев (третий слева) и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев (четвертый слева) Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин (второй справа) на встрече в Музее Победы Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото

В преддверии встречи в холле Музея Победы высокопоставленным гостям предъявили последние технические новинки, так или иначе связанные с военной тематикой. Среди прочего единороссы осмотрели VR-шлем, разработанный в подспорье психологам-реабилитологам для работы с участниками боевых действий. Бывают ситуации, рассказал разработчик, когда ветераны даже при наличии психологических проблем отказываются работать с психологом, но соглашаются на использование VR. «Это и интересно, в отличие от психолога»,— со знанием дела заметил Дмитрий Медведев. «В каком-то смысле это раскрепощает»,— согласился инженер.

Значимость поддержки бойцов председатель «Единой России» и с трибуны подчеркнул отчетливо и неоднократно. Военнослужащие, подчеркивал он, достойны «не только уважения, но и самого пристального внимания и поддержки». «У нас были кампании, о которых не принято было говорить: они либо были под большим секретом, либо не были правильным образом объяснены людям — включая, кстати, афганскую кампанию»,— напомнил Дмитрий Медведев. В результате многие «афганцы» незаслуженно оставались «без льгот и помощи», посетовал он и заключил, что подобное не должно повториться: «В этом направлении нужно работать не только в Год защитника Отечества, а работать системно, выстроить систему поддержки. Только в этом случае наше государство будет сильным».

Военнослужащие, поднимавшиеся затем на трибуну, не требовали ни поддержки, ни почестей, то и дело переводя разговор на более конкретные и животрепещущие темы.

Участник афганской и чеченской кампаний Игорь Блиджян рассказал о работе подшефного ему ростовского «Боевого братства» на ниве патриотического воспитания молодежи и призвал насытить школьные курсы начальной военной подготовки (НВП) «большим практическим смыслом». Участник СВО, депутат заксобрания Владимирской области Павел Кутузов попросил проводить «Диктанты Победы» в госпиталях, дабы бойцы могли «окунуться в историю Великой Отечественной войны» и «вспомнить ее». К наследникам славных традиций обращались и ветераны Великой Отечественной войны, чьи напутствия показали на видеоэкранах.

Воинскую преемственность и народное уважение к подвигу бойцов разных поколений Дмитрий Медведев обозначил как ключевое условие всероссийского единства. Да, страна пережила сложные времена, когда часть людей утратила ощущение принадлежности к большой Родине, рассуждал политик, но в момент, «когда на нашу страну посыпались неприятности» и «людям пришлось объединиться для защиты Отечества», россияне «снова стали единым народом».

«Это нельзя потерять, это слишком дорого стоит для страны, для каждой семьи. Когда мы едины, победить Россию невозможно»,— провозгласил замглавы Совбеза.

В Год защитника Отечества распространять это «чувство причастности к стране» предстоит всем — и единороссам, и простым людям, «которые любят свою страну», уверен господин Медведев: «И не важно, чем ты занимаешься: кто-то защищает страну на боевых рубежах, кто-то помогает, кто-то, как принято было говорить, кует победу в тылу». Структурные перемены в образовании, военно-патриотические новшества, организация тематических клубов — весь этот опыт, в том числе по совершенствованию НВП в школах, предстоит изучить, подытожил председатель «Единой России». «Почему бы не изучать те же самые беспилотные системы именно в школе? Изменение тактики военных действий должно повлечь и изменения воспитания. Это очень важно, еще и интересно»,— констатировал Дмитрий Медведев. Он также пообещал, что его однопартийцы соберут все подобные инициативы и в случае необходимости примут соответствующие законы.

Григорий Лейба