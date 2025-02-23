Российская армия поразила места сбора руководящего состава ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения встреч руководства украинской армии и подготовки операторов беспилотников, сообщает Минобороны. По данным ведомства, в атаке были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

Согласно сводке Минобороны, за сутки были поражены склады горючего и пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах. Также сегодня, 23 февраля, ведомство сообщило о взятии контроля над селами Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

С начала февраля Минобороны несколько раз отчитывалось об ударах по украинской инфраструктуре. В частности, 12 февраля российские военные поразили аэродромы и склады горюче-смазочных материалов ВСУ. 20 февраля были атакованы объекты газоэнергетического комплекса Украины.