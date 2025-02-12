Минобороны сообщило об ударе по аэродромам и складам ВСУ

Российские вооруженные силы за сутки поразили аэродромы и склады горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщило Минобороны. Согласно сводке ведомства, в атаке были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах»,— говорится в сообщении министерства. Также с утра был нанесен ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим БПЛА и FPV-дроны.

«Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены»,— заявили в Минобороны.

Госслужба Украины по ЧС сообщала, что после серии взрывов в Голосеевском районе Киева произошел крупный пожар на складах. Местные СМИ писали, что в нескольких районах города пропало электричество.

С начала года российское Минобороны несколько раз отчитывалось об ударах по территории Украины. В частности, 16 января российские вооруженные силы поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый во Львовской области. Во вторник, 11 февраля, были атакованы объекты газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК.