Армия России взяла Улаклы и Новоандреевку в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над еще двумя населенными пунктами в Донецкой народной республике (ДНР). Согласно сводке Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск заняли село Улаклы, подразделения группировки «Центр» — село Новоандреевка.

Новоандреевка расположена в западной части ДНР, северо-западнее города Курахово, контроль над которым российская армия установила в начале января. Взятие Курахова, как отмечало Минобороны, позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

Улаклы находится западнее Курахово. Сегодня, 23 февраля, утром Минобороны сообщило об эвакуации из села мирных жителей из-за обстрелов ВСУ. В сообщении ведомства говорилось, что эвакуацию проводили военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Операция длилась более суток.

С декабря 2024 года Минобороны почти ежедневно отчитывается о продвижении российских войск в ДНР. Накануне, 22 февраля, под контроль ВС РФ перешли село Надеждинка, которое находится к западу от города Покровска, и населенный пункт Новосёлка.