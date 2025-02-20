Минобороны рассказало об ударе по газоэнергетическому комплексу Украины

В ночь на 20 февраля российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

Цель атаки достигнута, все объекты поражены, отметило ведомство. Минобороны уточнило, что удар осуществлялся высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Утром почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял о повреждении газовой производственной инфраструктуры. Точное местоположение поврежденного объекта он не назвал.

С начала года российское военное ведомство несколько раз отчитывалось об ударах по территории Украины. В частности, 6 февраля Минобороны заявило об ударе по аэродромам и местам запуска дронов ВСУ. 11 февраля ведомство сообщило о групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса ВПК Украины.