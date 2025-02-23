«Хамас» ответил на обвинения в унижении израильских заложников

Движение «Хамас» призвало оказать давление на израильские власти для освобождения 602 палестинских заключенных. Израиль должен был освободить их накануне, 22 февраля, но перенес сделку из-за «унизительного обращения» с удерживаемыми в секторе Газа израильтянами.

Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что нежелание Израиля выполнить свои обязательства является «вопиющим нарушением соглашения». Он подчеркнул, что «Хамас» сделал, все, чтобы добиться успешного обмена, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «продолжает тянуть и задерживать освобождение пленных».

Комментируя обвинения израильской стороны, Абдель Латиф аль-Кануа заявил, что передача заложников проходит «без всякого унижения». Согласно кадрам опубликованным СМИ, при передаче сотрудникам Красного креста боевики вручают заложникам «подарки на память» — бумажные пакеты, где лежат «сертификаты об освобождении» и открытки с видами Газы.

Последних израильских заложников в рамках первого этапа соглашения «Хамас» освободил 22 февраля. Двоих передали Красному кресту в Рафахе, троих — в Нусейрате, еще одного израильтянина отпустили в городе Газа. «Хамас» уже заявил о готовности продолжать обмен, но для этого Израиль должен вывести войска из сектора Газа.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Освобождение обошлось без церемоний».