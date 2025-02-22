Освобождение обошлось без церемоний

Последние израильские заложники в рамках первого этапа соглашения с Иерусалимом освободил «Хамас». Двоих передали Красному кресту в Рафахе, троих — в Нусейрате, в центре анклава. Еще одного израильтянина без показательной церемонии отпустили в городе Газа. На следующей неделе «Хамас» может передать останки еще четырех человек. В обмен Израиль выпустит из тюрем свыше 600 палестинских заключенных. Из них 60 отбывали длительные сроки за терроризм, 50 были лишены свободы пожизненно. Еще порядка 50 были повторно арестованы после освобождения в 2011 году, пишет The Times of Israel. «Хамас» заявил о готовности продолжать обмен и дальше на втором этапе соглашения. Но для этого Израиль должен вывести войска из сектора Газа, соблюдать режима прекращения огня и освободить всех палестинских заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamamd Abu Samra / AP Фото: Mohamamd Abu Samra / AP

Что известно об освобожденных израильтянах? И ждать ли очередного обмена? На эти вопросы ответил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Речь идет о Хишаме Шаабане ас-Саиде, 36 лет. Это израильский бедуин, он страдал психическим расстройством и ушел сам в Газу в 2015 году, где его и взяли в заложники.

Примерно похожая ситуация с Аверой Менгисту, который был освобожден утром 22 февраля. Это еврей, выходец из Эфиопии, который тоже страдал психическом расстройством и в 2014 году сам проник в сектор Газа. Все остальные — заложники, попавшие в плен именно в рамках 7 октября. Кто-то был из них на фестивале Nova, а кого-то похитили из кибуца. В этом регионе Ближнего Востока очень плохая погода, поэтому было сложно собрать все в одном месте. Именно из-за этого все эти церемонии задерживаются. Надо сказать, что после истории с передачей четырех гробов, когда, в общем-то, даже ООН высказала полное неприятие.

Даже верховный муфтий Саудовской Аравии и вовсе назвал это проявлением богохульства, "Хамас" решил изменить свой подход. Это уже выглядит не так красочно, не так много людей там собирается, церемонии более скомканные и краткие».

Семья погибшей израильской пленницы Шири Бибас подтвердила, что ее останки были опознаны. Их передали в 21 февраля. Ранее ЦАХАЛ заявил, что тело, которое «Хамас» вернул 20 февраля, не принадлежит заложнице. Вечером 20 февраля в пригороде Тель-Авива произошли взрывы в трех стоявших на стоянках пустых автобусах. Еще две бомбы были обезврежены. Полиция назвала случившееся терактом. На месте обнаружили записку со словами «Месть из Тулькарма» — это один из городов на Западном берегу реки Иордан. После этого ЦАХАЛ усилил рейды в регионе.

На фоне событий под угрозой еще не начавшиеся переговоры по второму этапу сделки, говорит журналист, Марианна Беленькая (Минюст внес ее в реестр иностранных агентов): «Переговоры, по идее, должны были начаться еще в начале февраля, но этого не произошло. Не исключены самые разные сценарии продления первого этапа сделки или же ее прекращения, потому что израильское общество расколото. Одни требуют завершения сделки, чтобы вернуть всех заложников, другие требуют немедленной мести или говорят, мол, давайте вернем заложников, потом отомстим "Хамасу". И "Хамас" все это слышит. Плюс нет четкого видения того, что должно происходить в секторе Газа. Не только у Израиля, но и у арабских стран нет согласия внутри, между различными палестинскими силами, тем же "Хамасом" и палестинской администрацией. Конечно, ситуация в сфере безопасности внутри Израиля тоже непростая, и идут параллельно военные операции в Иудее и Самарии, и попытки терактов.

Очень многие боятся повторения событий, тем более были прецеденты, когда палестинских заложников уже освобождали, и они продолжали свою деятельность. В общем-то, израильское общество в очень тяжелом состоянии, и все понимают, что все варианты, какие есть, очень плохие. "Хамас" все время заявляет о том, что он привержен сделке. Ему важно рисовать образ победы внутри палестинцев и удержать власть. В принципе, они даже готовы отойти формально в тень в секторе Газа.

"Хамас" не очень хочет нести ответственность за восстановление Газы. Но это не означает, что они готовы упустить нити контроля над ситуацией».

После завершения первого этапа мирного соглашения в заключении у «Хамаса» останутся еще 58 человек. Не исключено, что более 30 из них могут быть мертвы. В среду, 19 февраля палестинская группировка заявила, что готова освободить всех оставшихся в ходе одного обмена, если соглашение о прекращении огня перейдет на вторую фазу в следующем месяце.

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Александра Абанькова