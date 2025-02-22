Трамп отправил в отставку главу генштаба США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку генерала Чарльза Брауна, председателя Комитета начальников штабов. Дональд Трамп поблагодарил господина Брауна за «более чем 40-летнюю службу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Чарльз Браун в 2020 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп и Чарльз Браун в 2020 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, я желаю ему и его семье великого будущего»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома также заявил о назначении Дэна Кейна, генерал-лейтенанта ВВС США, на вакантную должность. Он назвал господина Кейна «опытным пилотом» и отметил его роль в разгроме боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). «Многие так называемые военные гении говорили, что на победу над ИГ (запрещенная в России террористическая организация) потребуются годы. Генерал Кейн, с другой стороны, заявил, что этого можно достичь быстро, и сделал это»,— заключил президент США. Он также добавил, что распорядился о назначении еще пяти человек на высокопоставленные посты. Подробности будут сообщены позже.

Ранее господин Трамп поручил Илону Маску, возглавляющему Департамент эффективности государственного управления, проверить деятельность Минобороны США. По мнению президента, господин Маск вскроет «сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений» в американском оборонном ведомстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск атакует Пентагон».